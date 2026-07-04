Lando Norris – de absolute publieksfavoriet op het circuit van Silverstone – kwalificeerde zich zaterdag op de zesde plaats voor de GP van Groot-Brittannië. Het verschil met polesitter Kimi Antonelli is dermate groot dat de Brit slechts hoopt op een vijfde plaats in de hoofdrace. Teleurgesteld legde hij na afloop uit dat McLaren behoorlijk ‘in de problemen zit’. De Britse renstal, nog altijd regerend wereldkampioen, laat volgens hem te veel steken vallen.

“Ik vond dat ik best een goede ronde had gereden. Ik heb er alles uitgehaald, maar dat maakt het gat naar de voorhoede niet minder groot. We zijn gewoon langzaam”, concludeerde hij zuchtend. “We zijn traag op de rechte stukken, komen te langzaam door de bochten en hebben te weinig downforce”, somde Norris pijnlijk op. “Al met al zitten we in de problemen. Dit circuit verraadt wie een goede auto heeft en wie niet. Het lijkt me duidelijk dat wij tot die laatste categorie behoren.”

‘Verdorie, doe het een keer goed’

Gevraagd wat hij in de aanloop naar de race nog kan verbeteren, reageerde de wereldkampioen dat hij ‘geen idee’ heeft. “Ik mik op een goede start; dat heeft me tijdens de sprintrace ook gered. Als je bedenkt dat we nu zeven tienden tekortkomen ten opzichte van Antonelli, is het eigenlijk bizar dat ik toen als derde ben geëindigd. P5 is het beste waarop we kunnen hopen, maar daarvoor moeten we wel Red Bull verslaan.” Mercedes en Ferrari presteren volgens Norris op een ander niveau. Hij maakt zich dan ook geen illusies. “Het is een beetje stom om te denken dat we auto’s die zeven tienden per ronde sneller zijn, kunnen verslaan.”

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Het is een pijnlijk contrast met vorig jaar, toen de Britse thuisheld voor eigen publiek nog oppermachtig was. Dat heeft volgens Norris alles te maken met de teruggevallen competitiviteit van McLaren. Al tijdens de sprintrace werd duidelijk dat de papaja’s volgens hem te veel fouten maken. “Goed gedaan… prima werk”, klonk het sarcastisch over de boordradio. “Verdorie, doe het alsjeblieft een keer goed”, voegde hij er geërgerd aan toe. Tijdens de officiële FIA-persconferentie werd hij gevraagd naar die opmerkingen. “Ik hoef daar niet verder op in te gaan, maar er zijn een paar dingen die we gewoon beter moeten doen”, liet hij weten. “Het is vrij simpel: er zijn zaken die onze prestaties en onze kansen op podiumplaatsen en punten beperken.”

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