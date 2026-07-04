Isack Hadjar heeft zich voor de derde keer voor zijn teamgenoot Max Verstappen gekwalificeerd. De Fransman start op de vijfde positie, terwijl Verstappen start vanaf de zevende plek voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. “Ik word er gek van”, aldus Hadjar.

Isack Hadjar start de race in Silverstone vanaf de vijfde plek, met zes tienden verschil tot de eerste plek van Kimi Antonelli. “Ik denk dat er niet meer in de auto zat, de vijfde plek was het maximale wat we konden halen. Dus in dat geval ben ik blij. Tegelijkertijd word ik er gek van. Ik doe mijn best en rijdt een goede ronde en dan is het alleen maar positie vijf”, vertelt Hadjar na de kwalificatie in Groot-Brittannië.

LEES OOK: Max Verstappen gefrustreerd over kwalificatie voor Britse GP: ‘Wat een ramp, ongelooflijk’

Over de race zegt de Red Bull-coureur het volgende: “Wetende dat wij morgen niet een super goede snelheid hebben in de race en ook niet echt vertrouwen hebben in de start, zal het niet geweldig worden. Als we de McLarens kunnen uitdagen en bij kunnen blijven, dan is dat goed.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.