Max Verstappen heeft een frustrerende kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië achter de rug. Hij kwam zaterdag op het circuit van Silverstone niet verder dan de zevende tijd. “Het wordt slechter en slechter”, reageerde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull in Q3 van de sessie gefrustreerd over de boordradio.

Verstappen moest in de kwalificatie ruim zeven tienden toegeven op de snelste tijd (1.28,111) van polesitter Kimi Antonelli, maar ook op zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar die de vijfde tijd liet noteren. Verstappen klaagde bij de start van Q2 al over de motor en de balans van de RB22. “Wat een ramp, ongelooflijk”, klonk het even later over de boordradio.

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