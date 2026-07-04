De sprintrace zit erop in Silverstone, Max Verstappen en consorten gaan zich kwalificeren voor de hoofdrace in Groot-Brittannië. Volg nu live alle verrichtingen in de strijd om pole position! Gaat die naar sprintwinnaar Kimi Antonelli of zorgt thuisheld Lewis Hamilton opnieuw voor verrassingen? En wat doet Max Verstappen? Lees onze updates hieronder.

Q2: Wie voegen zich bij de snelste tien?

Q2 wordt enkele momenten uitgesteld. Zowel George Russell als Franco Colapinto heeft puin verspreid over de baan, dus kan het circuit niet direct worden vrijgegeven.

Q1: Hadjar snelste, Verstappen P5

Onder een stralende zon en met volle tribunes gaat Q1 van start op Silverstone. De monteurs hebben de laatste hand gelegd aan de auto’s die in deze eerste achttien minuten strijden voor een plekje in de top-16. Terwijl de eerste coureurs zich op het asfalt wagen, wordt direct duidelijk dat de wind een belangrijke rol speelt op het Britse circuit. Met name op het rechte stuk bij start-finish waarschuwen de race-ingenieurs voor windvlagen. In de eerste minuten zijn het de beide Ferrari’s die bovenaan de tijdlijsten prijken.

In bocht zeven wordt er met de gele vlag gezwaaid – George Russell is rechtdoor geschoten in Luffield. Zijn Mercedes duikt het grind in, waarna de voorvleugel nipt de muur aantikt. Hij stuurt de bolide weer terug op het asfalt en komt met de schrik vrij; met een nieuwe vleugel op de auto kan hij zijn weg niet veel later vervolgen. Over de boordradio benadrukt hij dat hij waarschijnlijk slachtoffer was van een mechanisch euvel. “Ik heb daar in mijn hele carrière nog nooit een lock-up gehad”, klinkt het verbouwereerd.

In de slotfase verrast Isack Hadjar: hij schiet met een rondje van 1:29.276 naar de top van de tijdlijsten, gevolgd door Liam Lawson, Charles Leclerc en een rappe Nico Hülkenberg. Max Verstappen is in de RB22 goed genoeg voor P5. Franco Colapinto weet zijn Alpine niet uit de drop-zone te houden; na een verwoede poging om zijn tijd te verbeteren, gaat de A526 in de rondte.

Afvallers Q1: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.