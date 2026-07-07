Lewis Hamilton verloor op de valreep zijn tweede plaats in Silverstone. Ferrari vroeg de zevenvoudig wereldkampioen om binnen te komen voor een pitstop, waardoor George Russell achter Charles Leclerc over de finishlijn kon rijden. Hamilton volgde op plek drie, en baalde achteraf: “Als Ferrari tegen me had gezegd: ‘Als je stopt, verlies je je positie’, dan had ik het niet gedaan.”

Lewis Hamilton lag op koers voor de tweede plaats tijdens zijn thuisrace in Silverstone. Een verkeerde inschatting tijdens de late safety car – die naar buiten reed na de crash van Max Verstappen – gooide roet in het eten. De Ferrari-coureur reed achter zijn teamgenoot en uiteindelijke racewinnaar Charles Leclerc, maar verloor door de pitstop zijn tweede plek aan George Russell. De herstart van de race bleef vervolgens uit.

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Toen hem door de op Silverstone aanwezige media werd gevraagd of hij spijt had van zijn pitstop, antwoordde Hamilton eerlijk: “Het team vroeg me om te stoppen. Ik ging ervan uit dat we onze positie zouden behouden als ik zou stoppen. Als ze me hadden gezegd: ‘Als je stopt, verlies je je positie’, dan had ik het niet gedaan.”

‘Dat is mij in 380 races nog nooit overkomen’

Het verliezen van zijn tweede plek was echter niet de enige pech van Hamilton tijdens zijn thuisrace. Eerder kreeg de zevenvoudig wereldkampioen ook al een tijdstraf van vijf seconden voor een valse start. “Het ging vanaf het begin al behoorlijk mis. Ik ben te vroeg van start gegaan, iets wat me in de zo’n 380 races die ik heb gereden maar heel zelden is overkomen. Mijn hand bewoog gewoon zomaar”, legt hij uit. “Ik weet niet echt waar die heen ging. Ik deed het niet met opzet. Ik heb mijn hand niet eens gezegd dat hij dat moest doen. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal.”

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