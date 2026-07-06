Lewis Hamilton was in de slotfase van de GP Groot-Brittannië zo bezig met de opmars van Max Verstappen, dat hij helemaal had gemist dat de Red Bull-coureur in de grindbak terecht was gekomen. Zo vertelt de coureur na zijn thuisrace op Silverstone. De gele vlag die na de crash van Verstappen in Stowe werd gezwaaid, had Hamilton dan ook niet gezien. De Brit kwam er goed mee weg: de stewards gaven de coureur na de race een reprimande, waardoor hij zijn derde plek mocht houden.

De slotfase van de GP Groot-Brittannië zorgde op de valreep voor behoorlijk wat verwarring. Ook bij Lewis Hamilton. De Brit reed op de tweede plek in de race en zag Max Verstappen dichterbij komen. een paar rondes voor de finish ging het mis: doordat de achtervleugel van zijn RB22 niet goed sloot, belandde Verstappen in het grind bij Stowe. Hamilton had dat echter niet meteen door, zo vertelt hij na de race.

‘Zat in mijn spiegel te staren naar Max’

De zevenvoudig wereldkampioen wilde namelijk zo graag zijn tweede plek verdedigen tegen een naderende Verstappen, dat hij de gele vlag over het hoofd zag. Hierdoor reed hij te hard toen deze werd gezwaaid. “Ik was Max echt net voorbij gereden”, vertelt Hamilton in de persconferentie. “Ik kwam door bocht negen en ik zat letterlijk in mijn spiegel te staren, omdat ik verwachtte dat hij heel snel weer aan me voorbij zou komen, zoals George (Russell, red.) dat eerder ook deed. Daar was ik dus op aan het focussen en daarom zag ik de vlag uiteindelijk niet.”

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“Dat is ook de reden dat je, als je de boordradio terugluistert, me hoort vragen of er een gele vlag was”, legt hij verder uit. “Ik had er gewoon geen gezien, dat was het vooral”. Hamilton kwam echter goed weg. De stewards concludeerde dat de Ferrari-coureur al in de sector waar de gele vlag werd gezwaaid reed, voordat deze daadwerkelijk op zijn scherm te zien was. Hamilton kreeg zo alleen een reprimande en behield zijn derde plaats.

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