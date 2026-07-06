Oscar Piastri kijkt terug op een teleurstellende Britse GP. Na een botsing in de openingsfase van de race moest de McLaren-coureur een pitstop maken voor een nieuwe voorvleugel. Vanuit de achterhoede knokte hij zich nog terug naar P11, maar verder dan dat kwam hij niet. De Australiër is bovendien nog altijd ontevreden over het tempo van zijn MCL40. In de LEGO-rijdersparade voorafgaand aan de race had Piastri meer succes, al werden daar geen WK-punten voor uitgedeeld.

“Telt de LEGO-race ook mee voor het WK?”, vroeg Piastri zich in een bericht op sociale media af. Tijdens een promotiestunt voor de speelgoedfabrikant, een belangrijke partner van de Formule 1, reden alle coureurs tijdens de paraderonde in LEGO-karts over Silverstone. Na een chaotisch ererondje kwam Piastri in zijn LEGO-McLaren als eerste over de streep.

Ferrari verrast

In de hoofdrace ging het hem een stuk minder voor de wind. Al in de openingsronde beschadigde hij zijn voorvleugel, waardoor alle zicht op een goed resultaat in rook opging. “Ik zat in een Racing Bulls-sandwich”, grijnsde Piastri enigszins teleurgesteld. “We reden met zijn drieën naast elkaar op het rechte stuk, maar je kunt nu eenmaal niet met z’n drieën door die bocht.”

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“Het tempo was niet geweldig, maar dat wisten we op voorhand al”, vervolgde hij. “We zijn wel enigszins verbaasd over het gat naar Ferrari. Aan de ene kant wisten we dat ze snel zouden zijn, maar ik denk dat niemand had verwacht dat ze de race konden winnen.” Charles Leclerc boekte zijn eerste zege in bijna twee jaar tijd op Silverstone. “Het is in ieder geval duidelijk dat ze een voorsprong op ons hebben. Dat is op dit moment de realiteit”, besloot Piastri nuchter.

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