Met verslaggever Matthijs Nijhuis blikken we vanuit Silverstone terug op de GP van Groot-Brittannië. Charles Leclerc staat eindelijk weer op de hoogste trede van het erepodium, maar eigenlijk draait het meer om het drama dat zich achter hem afspeelde. Kimi Antonelli zag door materiaalpech een bijna zekere overwinning wederom in rook opgaan en ook Max Verstappen werd geteisterd door de pechduivel. De Nederlander schoot er hard vanaf en was woest na afloop van de race. Dit en meer in deze aflevering, mis het niet!

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