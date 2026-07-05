Max Verstappen zag zijn podiumkansen in rook opgaan toen de achtervleugel van de Red Bull RB22, net als in Oostenrijk, niet volledig sloot en hij tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië haaks de grindbak in ging. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies steekt de hand in eigen boezem en belooft alles in het werk te stellen om te voorkomen dat ‘dit soort problemen’ opnieuw de kop opsteken.

“Het ligt aan ons”, aldus Laurent Mekies aan Viaplay. “Het is niet de eerste keer dat we een probleem hebben waarbij hij van de baan raakt, dus het is nooit prettig wanneer dat bij je coureur gebeurt.”

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“Wat belangrijk is, is dat hij oké is. Het tempo was duidelijk beter dan eerder dit weekend, dus daar zit vooruitgang in. Ik denk dat we wat zwak zijn op de harde band. Het einde van de race was in ieder geval een kans op een podium, en dat is iets wat we hadden kunnen pakken. Maar ja, we hebben het vandaag laten liggen, dus het is aan ons om dit te analyseren en te verbeteren.”

Betrouwbaarheid verbeteren

Het lijkt erop dat Isack Hadjar zich juist steeds comfortabeler voelt in de RB22. Ook Mekies ziet dat de Fransman zich senang voelt in de bolide. “Ik vind dat hij een heel solide weekend heeft gereden. Een sterke race vandaag. Ik denk dat hij zelf misschien nog iets meer had gewild, maar het is wat het is. We pakken P5 met hem en hij leert elke dag bij.”

Het was niet het makkelijkste weekend. Gevraagd naar de belangrijkste lessen richting de volgende race over twee weken, is Mekies duidelijk: “Voor ons is dit pas de tweede race met dit nieuwe pakket, dus we hebben er nog veel over te leren. Allereerst moeten we de betrouwbaarheid verbeteren en ervoor zorgen dat we onze coureurs in staat stellen om optimaal te presteren, zonder dit soort problemen.”

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