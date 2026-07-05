Max Verstappen reageerde zondag meteen na de Grand prix van Groot-Brittannië boos en gefrustreerd over zijn late uitvalbeurt door een crash, waardoor zijn podiumkansen in rook opgingen. Letterlijk. “Er gebeurde hetzelfde als in Oostenrijk, de achtervleugel sloot weer niet helemaal”, reageerde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Tegenover de camera’s van Viaplay zei Max Verstappen: “De oorzaak van het probleem was anders, maar de uitkomst hetzelfde. Je kan wel zeggen dat het een dramaweekend is, ja. En daar ben ik totaal niet blij mee. Je moet aan het team vragen waarom die motorwissel niet kwam. In de race hadden we hetzelfde probleem, ik was graag uit de pits gestart. Als we hem uit hadden kunnen rijden op de derde plek hadden we dat podium totaal niet verdiend. Of ik met het team ga praten? Ik wil er gewoon even niks mee te maken hebben op het moment.”

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