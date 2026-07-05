Kimi Antonelli kon zijn tranen niet bedwingen na de Grand Prix van Groot-Brittannië. De 19-jarige Italiaan had zicht op de overwinning, maar finishte uiteindelijk als zestiende. Een mechanisch probleem maakte de Mercedes-AMG F1 W17 onbestuurbaar, waardoor de Mercedes-coureur tweemaal de pitstraat indook en een tijdstraf van vijf seconden opliep. Ongeveer een uur na afloop waren de tranen weliswaar opgedroogd, maar stond hij zichtbaar aangeslagen de pers te woord.

Het is namelijk niet de eerste keer dat de leider in het rijderskampioenschap met pech kampt; zo viel Antonelli in Barcelona al eens uit. “Ja, het is heel moeilijk om alles goed te blijven doen en tegelijkertijd elk klein detail aan te pakken om het probleem op te lossen”, zegt hij bij Viaplay.

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Los van wat er is gebeurd, kijkt Antonelli met een goed gevoel terug op het weekend en de race. “Het weekend was goed. Bij de start had ik een groot probleem met de koppeling. De eerste start was echt niet goed. Toen ik de koppeling losliet, was er een vreemde reactie van de motor. Daarna viel ik terug naar de tweede positie. Ik zat sterk in het duel met Lewis. Daarna moest ik even inhouden, maar het tempo op de mediums was erg sterk. Ik kon mijn stint flink verlengen”, zo vervolgt Antonelli, “en op de harde band was ik waarschijnlijk meer dan een seconde per ronde sneller. Ik denk dat we echt een kans hadden op de overwinning vandaag, maar het is jammer dat het niet is gelukt.”

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