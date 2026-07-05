Charles Leclerc heeft achter de safety car de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Voor de Monegask van Ferrari was het zijn eerste zege sinds Austin 2024! Hij had zijn zege te danken aan de technische problemen van WK-leider Kimi Antonelli. Achter Leclerc eindigen drie Britten, respectievelijk George Russell, Ferrari-teamgenoot Hamilton en wereldkampioen Lando Norris.

Max Verstappen zorgde in de slotfase voor de enige safety car van de middag. De Red Bull-coureur maakte lang aanspraak op een podiumplek, tegen alle verwachtingen in, maar een late crash zorgde voor een anticlimax. Voor hem in de eerste plaats, maar ook voor alle fans en tv-kijkers, omdat de wedstrijdleiding besloot de race achter de safety car te laten eindigen. Antonelli werd uiteindelijk als zestiende geklasseerd.

Herbeleef: Grand Prix Groot-Brittannië 2026:

RONDE 52/52: Toch niet! De safety car blijft op de baan en dus eindigt zo de race in een anticlimax. Wat een geluk voor George Russell. Eindstand: Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Colapinto en Gasly.

RONDE 51/52: We gaan nog één rondje racen!

RONDE 50/52: Terwijl de meesten naar binnen zijn gegaan voor nieuwe banden tijdens de safety car is George Russell is als enige doorgereden, op oude mediums. Stand van zaken achter de safety car: Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Hadjar.

RONDE 48/52: Crash Max Verstappen! Zijn achterkant breekt uit en hij gaat het grind in en toucheert de muur in Stowe! Safety Car! Daarmee lijkt Ferrari zeker van een kostbare dubbelslag met Leclerc op 1 en Hamilton op 2.

RONDE 47/52: De ophanging van de Mercedes van Antonelli is kapot. Hij krijgt een tijdstraf van vijf seconden vanwege track limits. De Italiaan hoopt ondanks een gemankeerde auto nog op een WK-puntje (P10).

RONDE 44/52: Leclerc leidt soeverein en maakt zich op voor een terugkeer op de hoogste trede op het podium. Achter hem is het aan Hamilton op P2 om te proberen Verstappen voor te blijven. Het verschil tussen hen is ruim zeven seconden. Ondertussen komt Antonelli opnieuw naar binnen, hij gaat evengoed weer naar buiten, maar valt ver terug (P10).

RONDE 42/52: Volgens Antonelli is er iets kapot aan de auto. Hij noemt de ophanging. De Italiaan komt naar binnen voor een lange pitstop, maar kan evengoed zijn race vervolgen. Antonelli komt als vijfde, achter Russell, terug op de baan. Een dubbelslag lonkt voor Ferrari en ook Verstappen lijkt kansrijk voor het podium dus.

RONDE 41/52: Nog tien ronden te gaan. Verstappen loopt dankzij zijn nieuwe mediums per rondje in op Lewis Hamilton op P3. Is het genoeg voor een podiumplaats?

RONDE 38/52: Hamilton is voorbij aan Verstappen, er was geen houden meer aan. Terug naar P4 dus. Er is een virtual safety car door een stilgevallen Haas (Hülkenberg) en meteen duikt Verstappen de pits in. De verse mediums gaan eronder. Hij komt als vierde terug de baan op. Ruim negen seconden achter Hamilton, bijna vijf tellen voor Russell.

RONDE 35/52: Russell is naar binnen gegaan voor nieuwe banden. Voor Max Verstappen betekent het dat hij nu op P3 de strijd moet aangaan met Lewis Hamilton. Antonelli gaat naar binnen voor zijn eerste stop en gaat voor de harde compound, Leclerc leidt dus weer nu. Het verschil bedraagt 7,5 seconden.

RONDE 34/52: Max Verstappen verdedigt zijn derde plaats met hand en tand tegen George Russell. De laatste heeft inmiddels gehoord dat één van zijn achterbanden langzaam aan het leeglopen is.

RONDE 29/52: Ook Lando Norris is naar binnen geweest en dus rijdt Verstappen momenteel in derde positie, achter Antonelli en Leclerc. Kort achter Verstappen rijden nu Russell en Hamilton, die driftig met elkaar aan het jojo’en zijn.

RONDE 26/52: Leclerc maakt zijn geplande pitstop, waardoor Antonelli nu de leiding in de race in handen heeft. Verstappen rijdt op P4, voor hem moet Norris nog naar binnen voor zijn eerste stop. Anders gezegd, de Nederlander ligt op podiumkoers. Achter hem maken Russell en Hamilton elkaar het leven zuur.

RONDE 24/52: Hamilton lost in de pits zijn tijdstraf in na zijn valse start, ook Russell is naar binnen gekomen voor vers rubber. Beiden komen ver na Verstappen terug op de baan. Verstappen ligt hierdoor nu in vierde positie.

RONDE 22/52: Verstappen vliegt over de baan op de harde banden, in zesde positie. De strategisch gekozen vroege stop lijkt te werken. Ondertussen loopt Antonelli in op leider Charles Leclerc, het gat is geslonken tot 3,4 seconden. Er was even een virtual safety car vanwege een weggewaaide paraplu, het heeft verder weinig impact op de race.

RONDE 18/52: Verstappen gebruikt optimaal zijn batterijvermogen en passeert Russell. Opvallend genoeg duikt de Nederlander meteen daarna naar binnen en vervangt de medium banden voor de harde compound. Hij komt in zevende positie terug op de baan en heeft vrij baan voor zich. Een vroege pitstop, maar het moment lijkt goed gekozen.

RONDE 16/52: Max Verstappen is inmiddels opgedoken in de spiegel van George Russell en bereidt een aanval voor op zijn Britse rivaal om P4.

RONDE 11/52: Kimi Antonelli stuift met meer energie langs Hamilton en grijpt de tweede plaats. De jacht op Leclerc is geopend, het verschil is 4,4 seconden. Ondertussen klaagt Max Verstappen over het terugschakelen, dat niet goed gaat. Het is een bekend euvel van de RB22.

RONDE 10/52: Hamilton vangt Antonelli op en zorgt ervoor dat zijn teamgenoot Leclerc verder kan uitlopen. De Monegask leidt nu met een marge van zo’n vier seconden. Ondertussen komt Verstappen dichter in de buurt van Russell op P4.

RONDE 8/52: Hamilton ontvangt inderdaad een tijdstraf van vijf seconden vanwege een valse start!

RONDE 6/53: Leclerc neemt gestaag afstand van Ferrari-teamgenoot Hamilton. De marge bedraagt ruim twee seconden inmiddels. De stewards onderzoeken trouwens een mogelijke valse start van Hamilton. Verstappen nog steeds op P5, achter de Mercedessen van respectievelijk Antonelli en Russell.

RONDE 3/53: Max Verstappen verschalkt zijn teamgenoot Isack Hadjar en rukt op naar op P5.

RONDE 2/52: Oscar Piastri meldt schade aan de voorvleugel van zijn McLaren. Hij is het grootste slachtoffer van de start en rijdt in 21e positie. Alexander Albon (Williams) is al binnen geweest na contact met Haas-coureur Bearman bij de start en rijdt laatste. Bearman krijgt van de stewards een tijdstraf opgelegd.

RONDE 1/52: Charles Leclerc en Lewis Hamilton zijn goed weg, respectievelijk vanaf P2 en P3, en troeven polesitter Kimi Antonelli af. Ook Max Verstappen heeft een scherpe start en wint een plaatsje, op P6 derhalve. Top-6 na de eerste bochten: leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Hadjar, Verstappen.

FORMATIERONDE: Het is 24 graden Celsius, het zonnetje schijnt. Alle auto’s zijn onderweg, allemaal op de medium compound. De Aston Martin van Aston Martin van Fernando Alonso valt even stil, maar hij krijgt ‘m weer aan de praat en stuurt zijn wagen de pitlane in.

De race op het circuit van Silverstone werd vorig jaar gewonnen door Lando Norris. Max Verstappen won de Britse GP slechts eenmaal, in 2023. Een herhaling zal er voor hem normaal gesproken niet in zitten. “De kwalificatie ging gisteren niet best. En je kan niet zoveel aan de auto veranderen”, vertelde de Red Bull-coureur zojuist op weg naar de startgrid. Volgens de organisatie waren er dit raceweekend 564.000 toeschouwers, een record in de geschiedenis van de Formule 1.

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