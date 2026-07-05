Ondanks een slechte start had polesitter Kimi Antonelli tijdens de GP van Groot-Brittannië nog altijd zicht op de overwinning. In de tweede helft van de race gooide een mechanisch probleem echter roet in het eten. Charles Leclerc ging er uiteindelijk met de zege vandoor, voor teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton. Daardoor lijdt de jonge Italiaan een flinke tik in de WK-stand. Bekijk hier de actuele rangorde!

Bekijk hieronder de actuele WK-stand na de GP van Groot-Brittannië:

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.