Max Verstappen was op weg naar een podiumplaats en kon na een vrij goedkope pitstop zelfs hopen op meer, maar verloor in de slotfase van de race de controle over de Red Bull RB22 en belandde haaks in de grindbak. Dit zorgde voor een safety car-situatie en een uitvalbeurt voor de Nederlander, die ongedeerd uit zijn auto stapte.
VIDEO: Max Verstappen verliest controle over RB22 en valt uit tijdens Britse Grand Prix
Getty Images
Roland Pijnen
5 juli 2026
Gerelateerd nieuws
WK-stand na GP Groot-Brittannië: Kimi Antonelli ziet voorsprong slinken op Silverstone
05 juli 2026 17:30 - Nieuws
GP Groot-Brittannië: Zege Charles Leclerc achter safety car, late crash Max Verstappen
05 juli 2026 17:28 - Nieuws
Christian Horner doorbreekt stilte over toekomst: ‘Ik zou graag terugkeren’
05 juli 2026 15:03 - Nieuws