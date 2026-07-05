Max Verstappen was op weg naar een podiumplaats en kon na een vrij goedkope pitstop zelfs hopen op meer, maar verloor in de slotfase van de race de controle over de Red Bull RB22 en belandde haaks in de grindbak. Dit zorgde voor een safety car-situatie en een uitvalbeurt voor de Nederlander, die ongedeerd uit zijn auto stapte.

Onboard with Max Verstappen as he spins out of the race pic.twitter.com/oz5DJNzsky — Holiness (@F1BigData) July 5, 2026

More drama at Silverstone!! 🤯



Verstappen into the gravel at Stowe and out of the race ❌#F1 #BritishGP | LAP 48/52 pic.twitter.com/J9mGarvnHL — Formula 1 (@F1) July 5, 2026