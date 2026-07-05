Christian Horner sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit, maar laat in het midden wanneer en waar dat zou kunnen gebeuren. De voormalig Red Bull-teambaas, die vorig jaar na een interne machtsstrijd aan de kant werd geschoven, zegt dat de sport ‘op een geweldig punt’ zit en dat er volop interesse is vanuit teams. Toch benadrukt hij dat alleen een project met uitzicht op succes voor hem interessant is.

Christian Horner werd vorig jaar, 48 uur na de Grand Prix van Groot-Brittannië, door Red Bull uit zijn functie ontheven na een interne machtsstrijd. Vervolgens werd hij tot maart van dit jaar op non-actief gesteld.

Tegen die tijd was zijn positie al ernstig verzwakt door het schandaal rond vermeende dwingende sms-berichten die hij naar een vrouwelijke medewerker zou hebben gestuurd. Horner werd uiteindelijk twee keer vrijgesproken van wangedrag na interne onderzoeken, die naar verluidt werden uitgevoerd door twee onafhankelijke King’s Counsel (KC’s).

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De 52-jarige Brit, die zonder zijn Spice Girl-vrouw Geri Halliwell op Silverstone verscheen, sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit. “Ik zou graag terugkomen, maar het kan de herfst of zelfs volgend voorjaar worden voordat er iets gebeurt”, zei Horner. “Ik ben tevreden met wat ik nu doe, maar ik zou graag terugkeren als zich de juiste kans voordoet. Er zijn veel factoren die meespelen.”

Uitzicht op succes

Hoewel Horner openstaat voor een nieuwe uitdaging, benadrukt hij dat alleen een project met uitzicht op succes interessant is. “Ik zou alleen instappen als ik geloof dat ik aan het eind van de dag kan winnen.”

Volgens Horner is de aantrekkingskracht van de Formule 1 groter dan ooit. “De Formule 1 bevindt zich op een geweldige plek. De interesse om achter de schermen deel uit te maken van de sport is enorm, dus we zullen zien wat er gebeurt. Ik heb geen haast.”

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Ferrari wordt gezien als zijn favoriete bestemming, al wordt Horner ook in verband gebracht met Aston Martin en een mogelijke aankoop van een belang van 24 procent in Alpine. “Dat is het enige deel van een team dat momenteel te koop is in de Formule 1”, merkte hij op. Een andere mogelijkheid is dat Horner vanaf 2031 leiding geeft aan een volledig nieuw team. De Brit heeft daarover al gesproken met de Chinese autofabrikant BYD, al bevinden die gesprekken zich nog in een zeer vroeg stadium.

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