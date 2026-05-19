Autogigant BYD onderzoekt al een tijdje of het kan toetreden tot de Formule 1. Inmiddels wordt ook voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner aan het project gelinkt; de Brit is meermaals in het gezelschap van BYD-vicevoorzitter Stella Li gespot. Binnen de koningsklasse heerst veel enthousiasme rondom een mogelijke deelname van BYD, hetzij met een eigen team, hetzij via een aandeel in een bestaande renstal.

Li heeft inmiddels bevestigd dat er interesse is in een F1-project. Zonder concrete plannen te delen, heeft de vicevoorzitter tevens meerdere ontmoetingen gehad met Christian Horner. Laatstgenoemde zou de afgelopen maanden pogingen hebben gedaan om een minderheidsaandeel te verwerven in Alpine. Het is onduidelijk of BYD betrokken is bij deze onderhandelingen, of dat de Chinese autogigant mikt op een eigen team in de Formule 1. Op de grid is vooralsnog plaats voor één extra renstal.

BYD houdt de kaarten voorlopig tegen de borst, al staat Li ‘in nauw contact’ met F1-CEO Stefano Domenicali. “Ik hou van de Formule 1 omdat het draait om passie en cultuur, en omdat mensen ervan dromen om in de Formule 1 te rijden”, zei ze tijdens een bezoek aan de autoshow van Beijing. Daarnaast gaf ze aan dat BYD de mogelijkheden verkent om toe te treden tot de F1-grid, onder meer om ‘onze technologie op de proef te stellen’.

Horner en BYD?

Een eventuele samenwerking tussen Christian Horner en BYD is niet ondenkbaar. Naar verluidt mikt de Brit al langer op een rentree in de Formule 1 na zijn vertrek bij Red Bull. Daarbij heeft hij een bewezen staat van dienst: bij de Oostenrijkse renstal won hij zes constructeurstitels en zes rijderstitels. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem liet eerder al weten dat hij regelmatig contact met Horner onderhoudt en dat zijn ervaring hem een interessante kandidaat maakt voor toekomstige F1-projecten. Volgens de Emirati is het slechts een kwestie van tijd voordat Horner zijn comeback maakt. “Iemand zoals hij vindt altijd wel zijn weg terug”, zei hij in Miami.

LEES OOK: Horner geniet van leven na Red Bull: ‘Voor het eerst in dertig jaar heb ik vrije tijd’

Ook een Chinees F1-team zou volgens betrokkenen met open armen worden ontvangen. De koningsklasse groeit de laatste jaren sterk op de Aziatische markt, en met name in China. De Chinese Grand Prix in Shanghai keerde in 2024 terug op de kalender en is sindsdien uitgegroeid tot een populair evenement. Ben Sulayem verklaarde eerder dat de komst van een Chinese renstal een logische volgende stap zou zijn na de toetreding van Cadillac.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.