McLaren-CEO Zak Brown is weer een stapje verdergegaan in zijn missie om een einde te maken aan zusterteams in de Formule 1. De Amerikaan uitte al meermaals zijn ongenoegen over multi-teamconstructies in de koningsklasse, en richtte zijn pijlen daarbij vooralal op Red Bull en Racing Bulls. Brown zet met zijn scherpe brief aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem nu de volgende stap.

McLaren-CEO Zak Brown heeft zich in het verleden al vaker uitgesproken over zusterteams in de Formule 1. De Amerikaan richtte aanvankelijk vooral zijn pijlen op Red Bull en Racing Bulls – beide onderdeel van de Red Bull-familie – maar uitte ook al zijn zorgen over de interesse van Mercedes in Alpine-aandelen. “A/B-teams, mede-eigendom, ongeacht wie het is, ik keur het af”, was de duidelijke mening van Brown.

Brief naar de FIA-voorzitter

De Amerikaanse CEO neemt nu de volgende stap en heeft een nu een brief gestuurd naar FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Zo meldt onder meer The Race. Brown erkent naar verluidt in de brief, van zes pagina’s lang, dat zogenoemde ‘A/B-teams’ ooit een legitiem doel diende toen de meeste renstallen nog financieel instabiel waren. Ondertussen zijn veel Formule 1-teams miljarden waard, waardoor de zusterteams niet langer noodzakelijk zijn in de koningsklasse.

In de brief zou Brown verder ook uitleggen hoe gedeelde infrastructuur, windtunnels en ontwikkelingsfaciliteiten oneerlijke voordelen creëren. Als voorbeeld haalt de CEO ook de overstap van teambaas Laurent Mekies van Racing Bulls naar Red Bull aan, waarbij van de gebruikelijke concurrentiebeperkingen en gardening leave geen sprake was. Brown roept op toekomstige zusterteams te verbieden en geleidelijk ook bestaande structuren af te bouwen. Alleen op die manier kan de Formule 1, volgens de Amerikaan, volledige onafhankelijkheid binnen de koningsklasse waarborgen. Brown wil graag met de FIA-voorzitter om de tafel om de kwestie verder te bespreken.

Ben Sulayem gaf zelf ook al eerder geen fan te zijn van multi-teamconstructies. “Ik sta hier niet volledig achter”, zei de Emirati al in Miami.

