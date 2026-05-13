Zien we straks Max Verstappen in een McLaren-racepak? En zal Oscar Piastri naar Red Bull vertrekken? Volgens de laatste geruchten in de paddock zijn de beide coureurs, en hun teams, in gesprek over een coureurswissel.

Max Verstappen heeft nog tot en met 2028 een contract bij Red Bull, maar wordt al jarenlang gelinkt aan een overstap naar een ander team. Vorig jaar was dit nog Mercedes, toen teambaas Toto Wolff een charmeoffensief richting de Nederlandse coureur startte. Ook Aston Martin werd genoemd, maar een seizoen later is het de beurt aan McLaren. Volgens verschillende bronnen is er al contact tussen Verstappen en de Britse renstal.

Oscar Piastri wordt naar verluidt gezien als ideale opvolger van Verstappen bij Red Bull, mocht de viervoudig wereldkampioen inderdaad de renstal verlaten. Volgens Autosport zou Piastri’s manager en oud-Red Bull-coureur Mark Webber al bij de Oostenrijkers hebben aangeklopt. De Australiër heeft nog tot en met het einde van 2027 een contract bij McLaren.

Coureursruil?

Meerdere bronnen in de paddock spreken nu over een gerucht dat er een mogelijke coureursruil komt tussen Verstappen en Piastri. Al in 2028 zou de Nederlandse wereldkampioen dan naar verluidt naar McLaren vertrekken, terwijl de Australiër aan de slag gaat bij Red Bull. Hoe groot de kans is dat deze ruil er echt komt, is nog even afwachten.

