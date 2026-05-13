De 24 uur van de Nürburgring staat voor de deur! Dit weekend gaat de 54e editie van de endurance-klassieker van start. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op viervoudig F1-kampioen Max Verstappen, die zijn langverwachte debuut maakt in de beruchte etmaalrace. In zijn Mercedes-AMG GT3, uitgevoerd in de bekende Red Bull-kleuren, maakt hij bovendien een serieuze kans op de overwinning. Maar wie zijn eigenlijk zijn grootste concurrenten? We zetten de meest geduchte teams op een rij.

Het team van Max Verstappen behoort uiteraard tot de favorieten voor de eindzege in de 24 uur van de Nürburgring. Met GT3-routiniers Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer beschikt de renstal van de Nederlander over een ijzersterke line-up vol ervaring. Het team komt uit in de SP 9-klasse, de absolute topcategorie van het deelnemersveld. Hoewel er dit jaar nog 160 andere teams aan de start verschijnen – de grootste bezetting in ruim tien jaar – strijden lang niet al die deelnemers om de eindwinst. Voor welke concurrenten moet Verstappen dit weekend vooral oppassen?

De Nederlander treft een aantal sterke BMW-teams, die traditiegetrouw tot de favorieten behoren. Het Duitse merk heeft met 21 overwinningen immers het record op de Nordschleife in handen. Rowe Racing zet twee M4 GT3’s in met onder anderen Augusto Farfus, Jordan Pepper, Dan Harper, Max Hesse en Dries Vanthoor. Schubert Motorsport verschijnt aan de start met Philipp Eng, Charles Weerts, Marco Wittmann en onze eigen Robin Frijns. Ook Porsche blijft een vaste waarde in de GT3-top en verschijnt met meerdere sterke combinaties aan de start. De iconische ‘Grello’ van Manthey Racing, met Kevin Estre, Ayhancan Güven en Thomas Preining, is opnieuw van de partij, terwijl ook Falken, Dinamic GT en Lionspeed GP meerdere 911’s inzetten.

Andere merken

Audi dingt eveneens mee naar de podiumplaatsen. Zo verschijnt Scherer Sport PHX aan de start met Alexander Sims, Ben Green en Christopher Haase, die we nog kennen van de gevechten met Verstappen in de NLS. Overigens heeft Mercedes – naast de F1-coureur en zijn teamgenoten – uiteraard nog meer ijzers in het vuur. Zo vormt Team Ravenol, met Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin, een geduchte concurrent.

Ook Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Ford en McLaren zijn vertegenwoordigd in de strijd om de topposities. Let bijvoorbeeld op de Ferrari 296 GT3 van Kondo Racing, bestuurd door onder anderen Verstappen Racing-coureur Thierry Vermeulen. De Lamborghini’s van ABT gelden eveneens als serieuze uitdagers, met onder meer oud-winnaar Nicky Catsburg achter het stuur. Voormalig F1-coureur Timo Glock rijdt samen met Timo Scheider, Ben Dörr en Marvin Kirchhöfer in de enige McLaren in de SP 9-klasse. De Britse bolide is voor de gelegenheid voorzien van een klassieke Benetton-kleurstelling. Bekijk hieronder de spottersgids voor de 24 uur van de Nürburgring.

