Max Verstappen maakt deze week zijn 24-uursdebuut op de Nürburgring. De viervoudig F1-kampioen droomt al langer van de kans om deel te nemen aan de endurance-klassieker. Komend weekend gaat die droom eindelijk in vervulling. Dankzij een gedegen voorbereiding en een ijzersterke bezetting is de Nederlander ambitieus. “We zijn hier om te winnen, zo simpel is het”, blikte hij vooruit.

Kenners noemen de 24 uur van de Nürburgring ‘de meest extreme race die er bestaat‘. Niet voor niets heeft Verstappen zich extreem goed voorbereid op zijn debuut. De Red Bull-coureur reed talloze testrondjes op het Duitse asfalt en nam bovendien deel aan meerdere NLS-races. Hij komt dit weekend in actie met de inmiddels vertrouwde Mercedes-AMG GT3. Daarbij krijgt hij versterking van teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer – stuk voor stuk GT3-routiniers en zeer bekwame endurance-coureurs.

Geen eenmalige stunt

In een officieel persbericht blikte de Limburger terug op waar deze nieuwe uitdaging is begonnen. Hij legde uit dat hij, toen hij ooit zijn eigen raceteam begon, kansen zag om buiten de Formule 1 te racen, maar tegelijkertijd mogelijkheden wilde creëren voor veelbelovende coureurs. “Dat is waar het team voor staat”, vertelde hij. “Via de simracewereld wilde ik kansen creëren voor simracers om in de echte wereld te racen. Dat is tot nu toe al gelukt met Chris (Lulham, red.).” Daarnaast koesterde hij ook de wens om zelf uitstapjes te maken naar andere raceklassen. “Een van de grootste races van het jaar is natuurlijk de 24 uur van de Nürburgring, daarom zijn we hier”, blikte hij vooruit op komend weekend. “We doen mee met een professionele line-up, maar dat ik daar zelf ook onderdeel van uitmaak, is echt gaaf.”

Verstappen onthulde bovendien dat de deelname van zijn raceteam geen eenmalige stunt is. “Het is ook iets wat ik elk jaar wil doen, met één of meerdere auto’s”, voegde hij eraan toe. “Het belangrijkste doel is om races te winnen.” Hij vervolgde: “Wat me het meest inspireerde om mee te doen, is dat het een van de beste circuits ter wereld is, of, in positieve zin, misschien wel het meest waanzinnige circuit ter wereld. Het is een van die speciale races waar je gewoon aan mee wilt doen en wilt winnen.”

Goede voorbereiding

In zijn voorbereiding heeft Verstappen niets aan het toeval overgelaten, ondanks dat hij dit alles moest combineren met zijn F1-verplichtingen. “Voor mij begon het allemaal in de simulator”, vertelde hij. “Ik heb duizenden rondjes gereden om het circuit te leren kennen en heb meerdere 24-uursraces op de virtuele Nürburgring gereden. Dus toen ik hier voor het eerst in het echt reed, was het leren kennen van het circuit geen probleem. Het ging er vooral om dat ik de nieuwe kerbstones en de gripniveaus begreep, en natuurlijk de echte auto met alle g-krachten en compressies. Maar simracen heeft me zeker geholpen om meteen op tempo te zijn”, verzekerde hij.

Het racen in het donker wordt een nieuwe uitdaging voor Verstappen, die ook midden in de nacht een aantal stints voor zijn rekening zal nemen. “Dat wordt waarschijnlijk het mooiste gevoel”, zei hij over rijden in het donker. “Je bent helemaal alleen, maar moet tegelijkertijd alles geven. De auto is normaal gesproken het snelst in het donker, dus ik kijk ernaar uit.” Over de ambities van het team is de Nederlander duidelijk. “Succes betekent voor ons winnen, zo simpel is het. Daarom zijn we hier naartoe gekomen. Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn, maar binnen het team zijn we allemaal vastberaden. Tegelijkertijd kijk ik ook uit naar de hele ervaring, het delen van de auto met mijn teamgenoten en het samenwerken gedurende het hele weekend.”

Max Verstappen met teamgenoot Daniel Juncadella in de aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring (Red Bull Content Pool)

