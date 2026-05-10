Na afloop van de GP van Miami ligt de Formule 1 twee weken stil, maar voor Max Verstappen staat er wel degelijk een belangrijke race op het programma: in het weekend van 16 en 17 mei maakt de Nederlander zijn debuut tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Samen met teamgenoten Daniel Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon komt hij uit in de topklasse op het beruchte Duitse circuit. Benieuwd wanneer zij in actie komen? Bekijk hier het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring!

Verstappen kijkt al lange tijd uit naar zijn 24-uursdebuut. In het verleden kwam hij al eens in actie tijdens de virtuele 24 uur van de Nürburgring, maar nooit eerder stond hij fysiek aan de start van de endurance-klassieker. De Nederlander heeft zich dan ook grondig voorbereid met talloze trainingssessies én deelname aan de NLS2. In april kreeg hij – door het wegvallen van de GP van Saoedi-Arabië – bovendien de kans om mee te doen aan de kwalificatieraces.

Het raceweekend op de Nürburgring gaat donderdag al van start, met twee kwalificatiesessies in de middag en avond. Alle deelnemers moeten tijdens deze sessies minimaal twee ronden voltooien. De resultaten hebben geen directe gevolgen voor het team van Verstappen, dat zich – omdat het in de topklasse rijdt – via de Top Quali’s op vrijdag moet kwalificeren. De Top Quali’s lijken op de kwalificatiesessies in de Formule 1: de twintig snelste auto’s stromen door naar Top Q2, waarna nog eens twaalf auto’s een plek in Top Q3 kunnen bemachtigen. Daar wordt uiteindelijk gestreden om poleposition. Beide sessies duren ongeveer 35 minuten.

Tijdschema 24 uur van de Nürburgring

Donderdag 14 mei

Kwalificatie 1: 13.15 – 15.15 uur

Kwalificatie 2: 20.00 – 23.30 uur

Vrijdag 15 mei

Top Q1: 10.15 – 10.45 uur

Top Q2: 11.05 – 11.35 uur

Kwalificatie 3: 12.00 – 13.05 uur

Top Q3: 13.35 – 14.05 uur

Zaterdag 16 mei

24-uursrace: 15.00 uur

