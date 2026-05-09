Ford-topman Mark Rushbrook bevestigt dat de Amerikaanse autofabrikant gesprekken voert met Max Verstappen over ‘meer doen in de sportwagenracerij, inclusief Hypercar’. Volgens de topman is er wederzijdse interesse om ook buiten de Formule 1 samen te werken, vooral voor een toekomstige deelname aan de 24 Uur van Le Mans. Toch moeten beide partijen nog even geduld hebben. Verstappens overvolle Formule 1-agenda laat voorlopig een deelname aan de prestigieuze etmaalrace nog niet toe.

Ford debuteert volgend jaar met een Hypercar in het World Endurance Championship (WEC). Het volgende raceavontuur voor het bekende Amerikaanse automerk komt nadat Ford voor het eerst samenwerkt met Red Bull in de Formule 1. Red Bull-coureur Max Verstappen heeft ondertussen ook zijn eerste uitstapjes in het enduranceracen gemaakt. Hij staat volgende week aan de start van de 24 Uur van de Nürburgring.

Ford-topman Mark Rushbrook hoopt daarom vurig dat er ook gauw een samenwerking met de viervoudig wereldkampioen komt buiten de F1 om. “We zijn dol op Max”, vertelt hij aan Motorsport.com. “We zijn ook dol op hem buiten het circuit. Hij is een geweldig mens, net zoals hij een geweldige coureur is. We waarderen zijn passie voor GT3-racen. Dus natuurlijk hebben we regelmatig gesprekken met hem over de mogelijkheden om meer te doen in de sportwagenracerij, inclusief Hypercar.”

Verstappen heeft zelf ook interesse getoond, volgens Rushbrook: “Hij is een coureur. Hij wil racen.” De topman vertelt wel meteen dat er nog geen concrete plannen zijn. “Max wil graag in Le Mans racen en meedingen naar de eindoverwinning, maar meestal laat zijn volle agenda dat niet toe. Hij is een toegewijde Formule 1-coureur, waardoor er meestal geen tijd voor een deelname is. Ik denk dat we gewoon aan het kijken zijn welke mogelijkheden er zijn en of en wanneer het zinvol is. Als iedereen het dan wil doen, dan is dat geweldig.”

Mercedes

Verstappen reist volgende week wel af naar de Nürburgring. Doordat de GP Canada pas eind mei wordt verreden, heeft de Nederlander dit jaar tijd om aan zijn allereerste etmaalrace mee te doen. Verstappen kruipt dan achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3, maar Rushbrook hoopt daar in de toekomst verandering in te brengen. “We zien onze Ford-coureurs het liefst in een Ford,” aldus de topman. “We begrijpen waarom hij dat heeft gedaan. Zijn passie waarderen we enorm. Dit is op dit moment het juiste programma voor hem. Maar natuurlijk zouden we hem graag in een Ford zien in de sportwagenwereld.”

