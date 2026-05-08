Max Verstappen maakte voorafgaand aan de GP Japan een uitstapje naar de Fuji Speedway. Red Bull onthult nu waarom de viervoudig wereldkampioen daar was: hij werd uitgedaagd om op het Japanse circuit, en onder verregende omstandigheden, de strijd aan te gaan met ervaren Super GT-coureur Atsushi Miyake. Verstappen had vervolgens maar twee rondes nodig om in de GT500-auto de tijd van de Japanner te verslaan.

Vlak voor de GP Japan kwamen al de eerste beelden naar buiten van Max Verstappens raceavontuur op de Fuji Speedway. Red Bull onthult nu wat precies de aanleiding was voor de trip van de Nederlander naar het Japanse circuit. Verstappen ging namelijk de uitdaging vanuit Red Bull Motorsports aan om het in een Nissan Z NISMO GT500-bolide op te nemen tegen ervaren Super GT-coureur Atsushi Miyake.

Eerste keer in een GT500-auto

Het was de eerste keer dat Verstappen in een GT500-bolide plaatsnam, en onder verregende omstandigheden op de Fuji Speedway reed. “Als ik hem niet versla, dan snijd ik een stukje af”, onthulde Verstappen voorafgaand aan zijn eerste poging zijn tactiek, in de nieuwe video van Red Bull Motorsports. De ervaren Miyake mocht als eerste naar buiten om een snelle ronde neer te zetten. De Japanse autocoureur kwam tot een 01:44.075.

LEES OOK: F1-CEO Domenicali jubelt na GP Miami: ‘De races zijn echt spannend’

Vervolgens was het de beurt aan Verstappen. De Nederlander had tijdens de opwarmronde nog moeite om de GT500-auto op de baan te houden, maar reed tijdens zijn eerste vliegende ronde al een 01:44.142. Tijdens zijn tweede snelle ronde had Verstappen de nieuwe bolide echter alweer onder de knie, en dook hij twee seconden onder de tijd van Miyake: een 1:42.290. “Hij is echt een wereldkampioen”, is Miyake onder de indruk van Verstappen. “Doordat we in dezelfde auto mochten rijden, kon ik goed zien hoe geweldig zijn rijden is.”

Bekijk de hele video hier:

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Miami: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.