Max Verstappen doet in mei voor het eerst mee aan de 24 Uur van de Nürburgring. De Nederlander racet dan in een Mercedes-AMG GT3 tijdens zijn eerste etmaalrace. Hoewel veel fans uitkijken naar het evenement op de Nordschleife, denkt Juan Pablo Montoya niet dat de ‘grote baas bij Ford’ zo blij is met de keuze van Verstappen voor een Mercedes GT-bolide. ‘Als ik de grote baas bij Ford was, zou ik het niet leuk vinden om Verstappen op de Nürburgring in een Mercedes te zien’, aldus de oud-F1-coureur.

Max Verstappen reist tussen de Grands Prix van Miami en Canada door weer af naar de Nordschleife. Daar staat in het weekend van 16 mei de 24 Uur van de Nürburgring op het programma. Het wordt de eerste 24-uursrace voor Verstappen, die eerder al wel meedeed aan enduranceraces op de beroemde ‘Groene Hel’. De Nederlander komt in de Formule 1 uit voor Red Bull, maar rijdt tijdens de GT-race in een Mercedes-AMG GT3.

Reclame voor Mercedes

Juan Pablo Montoya denkt niet dat Ford, dat dit jaar voor het eerst samenwerkt met Red Bull onder de noemer Red Bull Powertrains, erg blij is met de keuze van Verstappen om in een Mercedes op de Nordschleife te racen. “Als ik de grote baas bij Ford was, zou ik het niet leuk vinden om Verstappen op de Nürburgring te zien terwijl hij reclame maakt voor Mercedes”, vertelt Montoya tegen een gokwebsite.

“Als ik Red Bull en Ford was, zou ik druk op Max uitoefenen om niet in een Mercedes te rijden, maar in een Ford GT3 of iets dergelijks”, vervolgt de oud-F1-coureur. “Ik denk niet dat de grote baas van Ford het leuk vindt als hij met Mercedes zou racen in de GT-klassen en zo reclame zou maken voor de Zilverpijlen.”

