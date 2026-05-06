Juan Pablo Montoya doet opnieuw de wenkbrauwen fronsen met een uitspraak over Max Verstappen. Eerder suggereerde de Colombiaan al dat de Nederlander strafpunten van de FIA zou moeten krijgen vanwege zijn kritiek op de F1-reglementen. Na afloop van de GP van Miami toonde hij zich vervolgens weinig onder de indruk van een redding van Verstappen, die zijn auto na een spin in de openingsronde op de baan wist te houden. “Puur geluk”, reageerde hij onverschillig.

“Noem je dat talent? Ik denk dat het puur geluk was”, zei Montoya over de actie van Verstappen in een uitzending van F1TV. De oud-coureur suggereerde dat een spinnende auto vaak op het juiste moment tot stilstand komt. Daarmee haalde hij zich opnieuw de woede van veel Verstappen-fans op de hals. Bovendien zijn veel kenners het niet met hem eens, onder wie coureur Jeroen Bleekemolen. In een aflevering van de podcast Formule 1 Paddockpraat legt hij uit wat de actie van Verstappen juist zo bijzonder maakte.

‘Dat maakt hem zo goed’

“Montoya noemt het mazzel”, aldus Bleekemolen, “maar dat is juist de techniek van Verstappen en wat hem uiteindelijk zo goed maakt. Hij geeft op een gegeven moment op en kiest ervoor om die 360 te maken. Andere rijders zouden nog proberen te corrigeren, maar hij denkt meteen: ‘Dit haal ik niet.’ Dan gooit ‘ie de auto om en weet hij – met het gas, de koppeling én de rem – op het juiste moment de auto rond te krijgen en door te rijden.”

