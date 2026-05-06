Allan McNish heeft zijn eerste Grand Prix als racedirecteur van Audi achter de rug. Tijdens de voorjaarsstop in april kreeg de Schot – een van de grondleggers van het F1-project van de Duitsers – promotie en nam hij feitelijk de taken van ex-teambaas Jonathan Wheatley over. In Miami voerde hij voor het eerst de operationele leiding op het circuit. Voor McNish werd het een enerverende, maar wisselvallige start: Audi bleef uit de punten door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen.

Voor McNish zelf deed dat weinig af aan het gevoel om weer midden in de actie te staan. “Het was goed”, reageerde hij na afloop. “Ik leef ervoor; al sinds mijn elfde staat mijn hele leven in het teken van racen. Het is wat ik leuk vind, het is waarvoor ik ’s ochtends uit bed kom – het is mijn passie. Daarom ga ik pas tevreden naar huis als we gewonnen hebben.” Hij blijft daarbij realistisch: “En ik weet dat dat niet altijd het geval is, want in je racecarrière verlies je vaker dan je wint. Dat is gewoon statistiek, op misschien één of twee uitzonderingen na.” Audi werd het hele weekend geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen; in de hoofdrace strandde Nico Hülkenberg in de zevende ronde terwijl Gabriel Bortoleto op P12 buiten de punten eindigde.

Passieproject

“De realiteit is dat deze omgeving mijn leven is: mijn carrière, mijn hobby, mijn passie”, benadrukte de voormalig Le Mans-winnaar strijdvaardig. “Het is fijn om hier te zijn – een alternatief bestaat niet.” McNish onderstreept zijn toewijding aan het project, waarin hij niet alleen als oud-coureur, maar ook als ervaren leider binnen Audi’s Formule E-programma zijn sporen heeft verdiend. Toch bracht zijn nieuwe rol ook de nodige spanning met zich mee. “Ik ben nu eigenlijk nerveuzer dan ooit tevoren”, grapte hij. “Natuurlijk ben ik vaker op een circuit geweest en het is duidelijk dat er veel ervaring binnen het team zit, wat goed is. Daardoor wist ik dat we ons op operationeel gebied niet veel hoefden te verbeteren.”

Tijdens het raceweekend in Miami reikte zijn rol echter veel verder dan alleen het sportieve aspect. “Maar aan de andere kant is dit wel het grootste evenement dat het team ooit heeft gehad op het gebied van marketing en communicatie, met meerdere evenementen in het centrum van de stad”, liet hij weten. “Er waren dus – naast wat er op het circuit gebeurde – ook nog een heleboel andere dingen gaande. Het werk besloeg veel meer dan alleen het operationele aspect van de racedirecteur; er kwam nog veel meer bij die rol kijken.” Dat eiste duidelijk zijn tol: “Misschien moet ik proberen wat tijd voor mezelf te nemen”, besloot hij lachend.

