McLaren heeft in Miami een duidelijke stap voorwaarts gezet, met podiumplaatsen voor zowel Lando Norris als Oscar Piastri in de sprintrace én de Grand Prix. Het team uit Woking bracht een omvangrijk upgradepakket mee, dat volgens teambaas Andrea Stella voelde als een ‘volledig nieuwe auto’. Toch baalde de Italiaan dat McLaren de toegenomen competitiviteit niet kon omzetten in een overwinning; hij wees daarbij op onvolkomenheden in de uitvoering.

In de kwalificatie voor de hoofdrace moest McLaren terrein prijsgeven aan Mercedes, waar Kimi Antonelli opnieuw indruk maakte. Toch herpakte het team zich op zondag met een tweede en derde plaats, waarbij Norris dicht bij de overwinning kwam. Volgens Stella gaf het weekend een duidelijk beeld van de nieuwe krachtsverhoudingen in het veld. “Ik denk dat we door de upgrades die veel teams hier hebben doorgevoerd, nieuwe machtsverhoudingen hebben gezien”, aldus de teambaas. “McLaren, Ferrari en Red Bull hebben een inhaalslag gemaakt.”

Toch ziet hij Mercedes nog steeds als favoriet: “Ik denk dat Mercedes nog altijd een paar tienden voorsprong heeft op de rest. Dat was vandaag merkbaar in de race. Volgens mij heeft Mercedes in de sprintrace – om de een of andere reden – niet zijn volledige potentieel benut. Daardoor leek het alsof de andere teams grotere stappen hadden gezet dan verwacht. In werkelijkheid denk ik dat Mercedes simpelweg steken heeft laten vallen.”

Positieve trend

Volgens Stella is bandenmanagement nog altijd een van de grootste troeven van McLaren. Vorig jaar – toen het team er met beide titels vandoor ging – was dat al doorslaggevend. “Tegelijkertijd is pure snelheid het grootste wapen van Mercedes”, voegde hij eraan toe. “Hun auto is een fractie sneller dan die van ons. Wanneer het zo dicht bij elkaar ligt, zijn uitvoering en optimalisatie cruciaal. Hoewel we een zeer positief weekend hebben gehad, denk ik dat we op dat vlak de overwinning hebben laten liggen.”

De doorslag viel bij de pitstops, waar Norris een ronde later binnenkwam dan Antonelli en zo de undercut niet kon pareren. “Ik denk dat de timing van de pitstop allesbepalend was, al was het niet alleen een kwestie van strategie”, merkte Stella op. “We verloren bijvoorbeeld ook tijd in de pitstraat, wat opnieuw een kwestie van uitvoering is.” Toch waren er ook voldoende positieve punten te benoemen: “We zijn zeer tevreden met het weekend en voelen ons gesterkt, niet alleen omdat we in één weekend meer punten hebben gescoord dan in de drie voorgaande races, maar ook vanwege de trend die we hebben ingezet. We weten dat er nog meer upgrades aankomen en vertrouwen erop dat we daarmee opnieuw een stap vooruit kunnen zetten.” Hij concludeerde: “Als team hebben we vandaag misschien niet alles uit de kast gehaald, maar we mogen niet vergeten dat we het opnamen tegen een snellere auto.”

