Regerend wereldkampioen Lando Norris kreeg het tijdens de GP van Miami opnieuw aan de stok met rivaal Max Verstappen. De Brit was niet onder de indruk van de verdedigingstactieken van de Nederlander. Uiteindelijk wist hij de Red Bull te passeren en reed hij door naar een tweede plaats. In de cooldownruimte kreeg Norris de beelden van het gevecht met Verstappen nog eens te zien — en dat leidde tot stevige kritiek.

Carlos Sainz liet tijdens de race al weten dat de rijstijl van Verstappen hem niet zinde. Terwijl de Red Bull-coureur zich een weg door het middenveld baande, kwam hij ook de Williams van de Spanjaard tegen. “Hij (Verstappen, red.) duwde me eraf”, fulmineerde Sainz nadat hij werd ingehaald. “Hij denkt dat hij zomaar alles kan doen omdat hij in het middenveld racet.” Ook George Russell betichtte Verstappen van een onnodige divebomb.

In de cooldownruimte deed Norris daar nog een schepje bovenop. Samen met racewinnaar Kimi Antonelli en teamgenoot Oscar Piastri analyseerde hij de beelden op het tv-scherm. Ook het duel tussen Norris en Verstappen kwam voorbij. “Geen idee wat Max daar aan het doen was,” luidde het commentaar van de regerend wereldkampioen. “Hij verpestte daarmee zijn eigen race.” Norris doelde vermoedelijk op het feit dat Verstappen veel tijd verloor door zijn positie fel te verdedigen – tijd die hij later goed had kunnen gebruiken in de strijd om P4.

