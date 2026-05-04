Kimi Antonelli breidde dit weekend zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit met een overwinning tijdens de GP van Miami. De beide McLaren-coureurs waren niet in staat de jonge WK-leider een halt toe te roepen; Norris en Piastri volgden op respectievelijk P2 en P3. Max Verstappen moest op zijn beurt na een vroege spin een inhaalrace rijden door het middenveld. De internationale media smulden van het schouwspel in Florida.

Het Engelse BBC Sport steekt allereerst de loftrompet voor Kimi Antonelli. De jonge Italiaan won zijn derde race op rij, opnieuw vanaf poleposition. Op 19-jarige leeftijd heeft Antonelli daarmee al een indrukwekkend palmares opgebouwd. “Dit is pas Antonelli’s tweede seizoen in de Formule 1”, wordt benadrukt in het verslag. “Zijn eerste seizoen liet af en toe veelbelovende momenten zien, maar niets wees erop dat dit eraan zat te komen. Ja, Mercedes heeft de beste auto, en ja, het lot zat Russell op verschillende manieren tegen in zowel de Grand Prix van China als die van Japan, die hij makkelijk had kunnen winnen”, voegde de redacteur eraan toe. “Maar dat doet niets af aan Antonelli, die dit seizoen zijn niveau op spectaculaire wijze heeft verhoogd.”

‘Alien’ Antonelli

Ook in thuisland Italië klinkt niets dan lof voor Antonelli, die inmiddels een voorsprong van twintig punten heeft op teamgenoot Russell. “In zijn paarse raceoverall was deze jongen bijna buitenaards”, schreef La Gazzetta dello Sport na afloop van de GP van Miami. “Uit het niets verscheen hij in de autosportwereld om vervolgens ook Miami te veroveren. Het is inmiddels de derde Grand Prix die hij op zijn naam schrijft. Als de veteraan die hij eigenlijk niet is, wist hij de razendsnelle McLaren van de regerend wereldkampioen (Norris, red.) gedurende de hele race achter zich te houden.”

Ook de Italianen genoten zoals vanouds van Max Verstappen, die zich na een vroege spin een weg door het middenveld baande. “De Nederlander neemt niet mee naar huis wat hij had gehoopt, gezien zijn startpositie en de agressiviteit die hij op de baan liet zien”, vervolgde het verslag. “Toch zijn de stappen die Red Bull in april heeft gezet duidelijk zichtbaar.”

Koprol

Na vijf weken zonder Formule 1 leverde de GP van Miami een chaotisch schouwspel op, inclusief de nodige crashes en uitvalbeurten. De opvallende botsing tussen Liam Lawson en Pierre Gasly sprong eruit, zo oordeelde BILD. “De koprol overschaduwt de overwinning van Mercedes”, kopte de Duitse krant. “Zelfs zonder de regenchaos was deze race een echte thriller”, luidde het verslag. “Tienersensatie bij Mercedes: Kimi Antonelli wint de GP van Miami. De Mercedes-coureur bleef kalm, bleef aan de leiding en behaalde zijn derde F1-overwinning.”

“Ere wie ere toekomt”, schreef L’Équipe tot slot. “Andrea Kimi Antonelli beleefde een vreemd weekend in Florida, maar kwam als grote winnaar uit de bus, met name ten opzichte van teamgenoot George Russell. Zijn derde zege was allerminst vanzelfsprekend, zeker na opnieuw een matige start. Antonelli profiteerde echter van de spin van Max Verstappen, die een deel van het veld ophield. Daarna werkte de Mercedes-coureur zijn race foutloos af, met een auto die dit weekend weinig updates kreeg, maar in zijn handen duidelijk beter presteerde dan bij Russell. Dat is misschien wel een van de grootste kwaliteiten van de Italiaan.”

