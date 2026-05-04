Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de recente aanpassingen aan het F1-reglement; hij pleit voor ingrijpendere veranderingen. De FIA en de F1-top voerden dit weekend in Miami wijzigingen door waarmee coureurs meer op de limiet konden rijden, na aanhoudende kritiek op het energiebeheer in de eerste races van 2026. Hoewel de aanpassingen volgens Norris een stap in de goede richting zijn, vindt de Brit dat het probleem daarmee nog niet is opgelost.

De McLaren-coureur, die als tweede finishte in Miami, benadrukt dat het huidige systeem coureurs nog steeds belemmert om voluit te gaan. “Het is een kleine stap in de goede richting, maar het is nog niet op het niveau waar de Formule 1 zou moeten zijn”, verzuchtte Norris na afloop van de race. Volgens hem blijft het frustrerend dat maximale prestaties niet altijd worden beloond.

‘Vol gas wordt bestraft’

“We zeiden tijdens de kwalificatie al dat als je overal vol op het gas gaat en zo hard pusht als in voorgaande jaren, je daar nog steeds voor wordt gestraft”, lichtte hij toe. “Je kunt nog steeds niet overal voluit gaan.” Norris ziet daarom maar één echte oplossing om het probleem structureel aan te pakken en pleit voor een radicale koerswijziging. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat je dat echt kunt oplossen; je moet gewoon de batterij eruit halen. Dus hopelijk is dat over een paar jaar het geval.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem kwam in aanloop naar de hoofdrace al met goed nieuws voor Norris. De Emirati onthulde dat de Formule 1 in de toekomst terugkeert naar V8-motoren. Daardoor zou de aandrijflijn minder afhankelijk worden van elektrische ondersteuning. Sulayem verwacht dat die overstap rond 2030 of 2031 kan plaatsvinden.

