FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem weet het zeker: ‘De V8 komt eraan’. De Emirati bevestigt de terugkeer van de geliefde motor voor op zijn laatst 2031, wanneer het volgende F1-reglement van kracht gaat. Ben Sulayem legt uit hoe het bestuursorgaan ook zonder instemming van de motorfabrikanten de V8 kan laten terugkeren: ‘In 2031 zal de FIA de bevoegdheid hebben om dit te doen’.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem liet eerder al weten de alom geliefde V8- en V10-motoren weer graag terug te halen naar de Formule 1, mits deze dan gebruiken maken van duurzame brandstoffen. Het idee werd toen nog aan de kant geschoven door meerdere motorenleveranciers van de koningsklasse. Ondertussen zijn naar verluidt de meningen bijgedraaid, mede door de hoge kosten die kleven aan de huidige krachtbronnen.

“Ze komen terug”, bevestigt Ben Sulayem tegenover de media over de terugkeer van de V8- en V10-motoren. “Uiteindelijk is het slechts een kwestie van tijd. In 2031 zal de FIA de bevoegdheid hebben om dit te doen, zonder dat de motorfabrikanten hierover hoeven te stemmen. Zo luidt het reglement. Maar we willen het een jaar eerder invoeren, iets waar iedereen buiten de organisatie nu om vraagt. Als je het aan de motorfabrikanten probeert uit te leggen, zeggen ze nee, maar wat komen gaat, komt, en de bevoegdheid zal terugkeren naar de FIA.”

Over de reden van de terugkeer van de motoren zegt de FIA-voorzitter: “Laten we het niet over de technische kant hebben. Laten we het over de missie hebben. De missie zal minder ingewikkeld zijn, niet zoals nu. Toen de MGU-H er vroeger was, had die een doel, maar geen van de fabrikanten had er in de praktijk baat bij. Nu, met alleen de MGU-K, is het dezelfde motor. Het is een turbomotor, 1,6 liter.”

V8-motoren

Ben Sulayem legt ook meteen uit waarom eerder de V8-motor dan de V10 terugkeert. “De populairste en makkelijkste motor om mee te werken is de V8. Je krijgt het geluid, minder complexiteit, en het is lichtgewicht”, aldus de Emirati. “Je zult er heel binnenkort meer over horen. Het zal dan ook gaan om een heel, heel kleine elektrificatie (die gepaard gaat met de motor, red.), maar de motor zal centraal staan. Het zal niet zoiets zijn als het nu is, een 46-54-verdeling. Er zal heel weinig elektrisch vermogen zijn.”

De FIA-voorzitter hoopt om één jaar voor het nieuwe reglement, 2031, de motor al te kunnen invoeren. Volgens Ben Sulayem zijn de motorfabrikanten ook steeds enthousiaster. “Ze willen ook dat dit gebeurt. Maar laten we zeggen dat de fabrikanten er toch niet voor stemmen, dan wachten we gewoon een jaar en gebeurt het alsnog. Het is niet de vraag: ‘Heb ik hun steun nodig?’ Nee, het gaat gewoon gebeuren. De V8 komt eraan.”

