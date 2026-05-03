Max Verstappen geeft zijn eerste oordeel over de F1-regelwijzigingen. De FIA voerde voor de GP Miami de eerste reglementsaanpassingen voor 2026 in. Na de kwalificatie concludeert de wereldkampioen echter dat deze nog niet ver genoeg gaan: ‘Als je in bepaalde bochten meer gas geeft, dan is het nog steeds zo dat het toch afremt op het rechte stuk’. Verstappen biedt ook meteen een potentiële oplossing voor dat probleem.

Max Verstappen was een van de luidste criticasters van de Formule 1-reglementen voor 2026. De Nederlander trok zelfs al eerder de vergelijking met Mario Kart en de Formule E. De FIA besloot na de GP Japan regelwijzigingen door te voeren, die voor het eerst tijdens het Grand Prix-weekend in Miami in werking treden. Na de kwalificatie wordt Verstappen gevraagd naar reglementsaanpassingen, waarbij vooral ook wijzigingen aan de kwalificatiesessie centraal stonden.

De Nederlandse wereldkampioen is nog niet helemaal tevreden. “Als je in bepaalde bochten meer gas geeft, dan is het nog steeds zo dat het toch afremt op het rechte stuk”, legt hij uit aan de in Miami aanwezige media. “Daar moeten we echt wel vanaf.” Of dat dit seizoen nog afgeschaft kan worden, betwijfelt Verstappen. “Dat wordt op bepaalde circuits lastig. Hopelijk kunnen ze voor volgend jaar weer een stap zetten: meer motorvermogen en minder batterij. Dan krijg je dat beter voor elkaar.”

Motorvermogen

Op het rijplezier van Verstappen hebben de regelwijzigingen echter geen invloed, zo onthult hij verder. “De regels die ze hebben aangepast, dat maakt niet zoveel uit voor het algemene rijplezier. Maar weet je: de auto zelf is op zich wel prima, daar kan je redelijk mee racen. We moeten gewoon een beetje weg van die 55/45-verhouding (de verdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij, red.). Het moet weer minimaal terug zoals het een beetje was in het vorige reglement. Dat je gewoon op de 75 of 80 procent motorvermogen zit. Als we daar eventueel naar toe kunnen gaan, dan zou dat heel fijn zijn.”

Verstappen ziet het motorvermogen echter niet voor 2027 tot tachtig procent toenemen. “Het is altijd een politiek verhaal, omdat iedereen altijd denkt dat ze wel ergens een voordeel halen, of niet”, legt hij uit waarom. “Maar ik denk er gewoon aan hoe we de sport beter kunnen maken. Het moet gewoon niet zo zijn dat als je langer vol gas door een bocht gaat, waarmee je tijd wint, dat je vervolgens gestraft wordt op het rechte stuk. Daar moeten we vanaf.”

“De kritiek op de reglementen blijft hetzelfde”, sluit de Red Bull-coureur af. “Het maakt niet uit of ik tweede of achtste sta, maar voor mezelf en voor het rijgevoel is het nu natuurlijk wel wat fijner. Het moet alleen nog steeds verder opgelost worden.”

