Een zichtbaar opgeluchte Max Verstappen kijkt tevreden terug op de zaterdag in Miami. De Nederlander kon voor het eerst dit seizoen met zijn RB22 op de eerste startrij kwalificeren, een groot contrast met de bittere teleurstelling die hij nog vijf weken eerder op Suzuka voelde. Volgens Verstappen is er ook een verschil van dag en nacht tussen de bolide toen en de auto waarmee hij nu sneller was dan de Ferrari’s en McLarens. ‘Ik kan eindelijk rijden zoals ik wil rijden’, concludeert de wereldkampioen blij.

Max Verstappen is voor het eerst dit seizoen binnen de top-drie gekwalificeerd en mag daarom vanaf de eerste startrij aan de GP Miami beginnen. De Nederlandse wereldkampioen zit er daarom ook goed gemutst bij, als hij in de persconferentie na de kwalificatie wordt gevraagd naar het verloop van de sessie. “Om weer op de eerste rij te staan, nadat we eerder nog een seconde langzamer waren dan de rest, dat is echt geweldig”, zegt hij dan ook.

Voor Verstappen verliep de hele zaterdag op het Miami International Autodrome al goed, nadat hij de sprintrace nog als vijfde eindigde. De coureur genoot zelf vooral van het feit dat hij de topteams – onder wie Lewis Hamilton in de Ferrari – bij kon houden. “Ik kon eindelijk de auto’s voor me volgen, in plaats van dat ik ze weg zie rijden en vervolgens aan de horizon verdwijnen”.

‘Eindelijk rijden zoals ik wil rijden’

Volgens de Red Bull-coureur is er een wereld van verschil tussen de RB22 van voor de voorjaarsstop en de bolide waarmee hij de kwalificatiesessie in Miami reed. “Om eerlijk te zijn is alles eraan beter”, legt hij uit. “Eerder dit seizoen werkte niks. Ik voelde me echt als een passagier in de auto. De auto kon ondersturen, plotseling uitbreken of van de ene sessie op de andere heel anders aanvoelen zonder dat er ook maar iets aan de auto was veranderd. We zijn nog niet waar we willen zijn, wat betreft het begrijpen van alles – maar we begrijpen wel al het grootste deel. En dat is te merken. De auto voelt veel meer als één geheel. Ik kan eindelijk rijden zoals ik wil rijden.”

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.