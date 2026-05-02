De kwalificatie in Miami zorgde voor een aantal verrassingen – de tweede startplek voor Max Verstappen, het ontbreken van de McLarens in de top-drie – maar de derde startplaats van Charles Leclerc hoort niet in dat rijtje. De Monegask is daarom ook tevreden na de kwalificatiesessie. “Het was op de limiet”, aldus Leclerc.

Charles Lelcerc rijdt zich na een derde plek in de sprintrace, naar een derde positie in de kwalificatie voor de race in Miami. “Het was op de limiet. Aan het einde van de dag waren we gewoon niet snel genoeg. We hebben grote updates meegenomen, want ons heeft geholpen. We zijn een beetje verbeterd, maar het was door de wind een lastige kwalificatie”, vertelt Leclerc in de paddock.

De Monegask benadrukt dat de derde start plek een goede uitgangspositie is voor tijdens de Grand Prix. “Ik kijk uit naar morgen. Het ziet ernaar uit dat het nat gaat worden, maar hoeveel en wanneer weten we nog niet. Ik denk dat het een natte race gaat worden”, aldus de Ferrari-coureur.

