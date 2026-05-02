Kimi Antonelli pakt de pole position voor de Grand Prix van Miami. Voor de jonge Italiaan betekent dit de derde keer dat hij vanaf de eerste plek mag starten dit seizoen. De Mercedes-coureur is Max Verstappen en Charles Leclerc te snel af. “Ik werd een beetje té enthousiast in de laatste ronde”, aldus Antonelli.

Kimi Antonelli rijdt de snelste tijd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Hij is het veld te snel af en rijdt Max Verstappen op een achterstand van bijna twee tienden. “Het is geweldig om weer op pole te staan. De dag begon lastig met de sprintrace, waar het niet echt onze kant op viel, maar ik ben super blij met de verbetering. Ik werd een beetje té enthousiast in de laatste ronde van Q3, maar gelukkig was de eerste ronde genoeg”, vertelt Antonelli in de paddock.

Over de kwalificatie zegt de Mercedes-coureur het volgende: “Ik was aan het wachten op iedereen om te finishen, dat was best stressvol. Aan het einde ben ik blij met dit resultaat. Hopelijk gaat de start morgen beter en verlies ik geen plekken.”

