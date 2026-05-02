Gabriel Bortoleto is alsnog uit de uitslagenlijst voor de sprintrace in Miami geschrapt. De Audi-coureur is gediskwalificeerd voor een overtreding van de technische regels. De Braziliaan kwam nog als elfde over de finishlijn, maar tijdens de technische controles na de sessie kwam naar buiten dat de luchtinlaat van de motor de toegestane limiet van 4,8 bar overschreed.

Gabriel Bortoleto eindigde met zijn elfde plaats al buiten de top-acht van de sprintrace, waardoor de coureur al geen WK-punten had gepakt. Teamgenoot Nico Hülkenberg kon zelfs helemaal niet van start gaan, toen onderweg naar de grid brand uitbrak in zijn Audi-bolide.

FIA legt uit

“Ter verzachting legden het team van Audi echter uit dat de overschrijding zich gedurende één ronde voordeed. Dit gebeurde toen de temperaturen hoger opliepen dan zij hadden verwacht”, valt er verder in het officiële statement vanuit de FIA te lezen. “Zodra dat duidelijk werd, heeft het team maatregelen genomen om de druk weer in overeenstemming te brengen met de voorschriften.”

“Hoewel wordt erkend dat ze maatregelen hebben genomen om de auto weer in overeenstemming te brengen met de voorschriften, maken de voorschriften duidelijk dat de auto ‘te allen tijde’ in overeenstemming moet zijn. Dat was niet het geval”, vervolgt de FIA. “Aangezien dit een technische overtreding betreft, is de gebruikelijke straf van diskwalificatie van auto 5 uit het sprintklassement toegepast.”

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.