Andrea Stella heeft de sprintracezege van Lando Norris in Miami opgedragen aan Alex Zanardi. De McLaren-teambaas sprak na afloop vooral over het eerbetoon aan de voormalig coureur, die voorafgaan aan de sprintrace werd herdacht. “Deze overwinning is voor hem”, aldus Stella.

Andrea Stella is blij met een één-tweetje voor McLaren tijdens de sprintrace in Miami, maar het weekend stond volgens de teambaas in de eerste plaats in het teken van Alex Zanardi – de voormalig Formule 1-coureur die ondanks overleed. “Ik wil graag even stilstaan bij en hulde brengen aan Alex Zanardi. Een heel bijzondere man, coureur en atleet en een echt symbool. Een voorbeeld van wat het betekent om van het leven te houden. Hij was een inspiratie voor velen. Deze overwinning is voor hem”, vertelde Stella in de paddock.

‘Schone lucht’

Volgens Stella hebben de upgrades ervoor gezorgd dat het team competitiever mee kan rijden. “Het is goed om races en sprintraces te starten met upgrades die ons competitiever maken. Het is belangrijk om te bevestigen dat ze werken, zoals we vrijdag al over één ronde hebben gezien. Vandaag ging het er vooral om ze te evalueren in long runs en warme omstandigheden”, aldus de McLaren-teambaas.

Ondanks dat Stella positief kijkt naar de sprintrace, was de positie waar je reed ook bepalend. “Niemand wist hoe de bandenslijtage zou uitpakken, maar het lijkt erop dat de auto het goed doet. Tot nu toe zijn de signalen goed, maar iedereen zat heel dicht bij elkaar. Ik denk dat Lando profiteerde van de schone lucht. Waarschijnlijk had degene die vooraan reed de sprintrace kunnen winnen. We zullen over een paar uur meer zien in de kwalificatie”, besloot Stella.

