Charles Leclerc heeft spijt van zijn sneer naar Andrea Kimi Antonelli. De Monegask klaagde tijdens de sprintrace in Miami over het rijgedrag van de Italiaan, maar schreef dit na de verkorte racesessie toe aan de adrenaline die hij op dat moment voelde. ‘Ik hoop dat in de toekomst de wrijving met Kimi minder wordt’, aldus Leclerc. ‘Vooral omdat hij de enige Italiaanse coureur op de grid is tegenover Ferrari’.

Een opvallend moment tijdens de sprintrace in Miami: Charles Leclerc die over de boordradio een sneer uitdeelde aan Andrea Kimi Antonelli. Tijdens de beginfase van de verkorte race kwamen de twee coureurs elkaar op de baan tegen, nadat de Italiaan wederom door een slechte start plaatsen verloor. Hoewel er geen contact was tussen de twee bolides, klaagde de Ferrari-coureur dat Kimi Antonelli te ver was gegaan. “Kimi is zo slecht in vechten op de baan”, klonk het over de boordradio van de Monegask. “Hij bewoog onder het remmen. Ongelooflijk, zo botsen we nog tegen elkaar op.”

LEES OOK: Kimi Antonelli behoudt WK-leiding, ondanks tijdstraf en slechte start sprintrace Miami

‘Enige Italiaan op de grid’

Leclerc kwam uiteindelijk eerder dan de Italiaan over de finishlijn, en pakte het laatste podiumplekje. Na de verkorte race laat de Monegask weten spijt te hebben van zijn opmerkingen. “Ik was te gemeen naar (Kimi Antonelli, red.) toe”, legt hij uit tegenover de media. “Dat kwam misschien door de adrenaline in de auto. Het klopt dat we in het verleden wel eens wat wrijving hebben gehad met Kimi, en ik hoop dat dit in de toekomst wat minder wordt, vooral omdat hij de enige Italiaanse coureur op de grid is tegenover Ferrari.”

“Ik zou willen dat het met iemand anders was, en bovendien mag ik Kimi ook als persoon erg graag”, vervolgt de Ferrari-coureur. “Dus ja, het gaat soms net iets te ver en dat is ook niet echt nodig. Dus in dit specifieke geval was ik behoorlijk boos in de auto, maar de opmerkingen waren waarschijnlijk iets te hard.”

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.