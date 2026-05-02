De FIA heeft een officiële weerswaarschuwing afgegeven voor het verdere Grand Prix-weekend op Miami. Al de hele week is de paddock in de ban van de voorspelde onweersbuien tijdens de race op zondag. Volgens het reglement moet het bestuursorgaan een officiële regenwaarschuwing afgegeven, nu dat er een kans van meer dan veertig procent is op regen tijdens de Grand Prix.

Het is het hele weekend al een vraag die wordt gesteld in de paddock: hoeveel invloed hebben de voorspelde onweersbuien op de race? Eerder kwam uitstel of zelfs een afgelasting van de race al ter sprake. De FIA meldde al de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Het bestuursorgaan komt nu met een officiële eerste waarschuwing met betrekking tot het slechte weer.

Officiële waarschuwing

“Overeenkomstig met artikel B1.5.11 van het Formule 1-reglement van de FIA wordt er een regenwaarschuwing afgegeven”, valt er in het statement te lezen. “Dit gebeurt na het ontvangen van een weersvoorspelling van de officiële weerdienst, waarin wordt voorspeld dat de kans op neerslag op enig moment van de race groter is dan veertig procent.” Volgens meerdere bronnen wordt er vandaag nog door de FIA gesproken met de teams over de mogelijkheid om de race eerder op de dag te laten verrijden. Momenteel staat de race om 22:00 uur Nederlandse tijd op zondag op de planning.

