Max Verstappen eindigde de sprintrace in Miami zaterdag als vijfde. De Nederlander kwam als zesde over de finish, maar schoof door een tijdstraf voor Kimi Antonelli nog één plek op. “Het is gewoon fijn dat je weer met de auto’s voor je kunt vechten, want daar draait het uiteindelijk om”, aldus Verstappen.

Max Verstappen was redelijk tevreden over de sprintrace in Miami, maar zag nog steeds problemen. “Ik denk dat het over het algemeen een stuk positiever was. We waren in ieder geval met de mensen voor ons aan het racen, dus dat was goed. Zelfs als ik alle problemen die ik had meereken”, vertelde Verstappen in de paddock.

Zo kwam de auto weer niet goed van zijn startplek. “De start was weer hetzelfde als in China. Aan het einde van de eerste ronde in een van de laatste bochten, had ik ook geen boost meer. Daardoor verloor ik dus die plek aan Lewis. Op een gegeven moment kon ik weer aansluiten en had ik de problemen met de setting van de motor opgelost, toen zag het er wel redelijk uit”, gaf de viervoudig wereldkampioen aan.

Verstappen hoopt dat Red Bull de problemen oplost, zodat hij mee kan rijden met de top. “Ik heb nog steeds een probleem aan de achterkant waar de auto gewoon stuitert en dat vooral in de langzame bochten. Je verliest dan het contact met de wielen met de grond en dat kost gewoon rondetijd. In de vrije lucht reed ik wel prima.”

Lees hier alles over de GP Miami