Oscar Piastri pakt met zijn tweede plaats tijdens de sprintrace in Miami voor het tweede Grand Prix-weekend op rij kostbare WK-punten voor McLaren. Hoewel het hoofdnummer op zondag nog verreden moet worden, harkte de Australiër, samen met zijn winnende teamgenoot, alvast vijftien kostbare punten binnen. De coureur is daarom tevreden: ‘Maar we moeten nog zien wat we kunnen doen voor de kwalificatie’.

Oscar Piastri kende, net als teamgenoot en sprintwinnaar Lando Norris, een goede start in Miami, en kon zo meteen naar de tweede plaats in de race rijden. De Australiër gaf deze vervolgens niet meer uit handen, ook al kwam Ferrari-coureur Charles Leclerc steeds dichterbij.

De McLaren-coureur staat na de verkorte race tevreden interviewer David Coulthard te woord. “Het was lastig om de aansluiting bij Lando te houden, maar over het algemeen was het een goede ochtend vandaag”, concludeert hij na de sprint. “We moeten nog zien wat we kunnen doen voor de kwalificatie, want iedereen zal lering trekken uit deze sessie. Maar wij ook. Hopelijk kunnen we deze stijgende lijn het verdere weekend doorzetten”.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.