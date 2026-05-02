Lando Norris wint de sprintrace in Miami voor zijn teamgenoot Oscar Piastri en Charles Leclerc. Hij wist zonder moeite naar de overwinning te rijden, zonder naar achter te hoeven kijken. De Brit hield Piastri dik drie seconden achter zich. “Goede start van het weekend”, aldus Norris.

Lando Norris wist zijn sprintpole om te zetten in een overtuigende zege voor de sprintrace in Miami. Dit zorgt voor een eerste overwinning voor de McLaren-coureur dit seizoen. “Het was een goede race. Fijn om weer terug te zijn op de hoogste treden, ook al is het voor een sprintrace. Ik ben blij om dit te doen voor het team, maar het was warm. Ik was de balans aan het vinden tussen voluitgaan en ontspannen rijden en geen fouten maken. Goede start van het weekend, maar we moeten het nu opnieuw gaan doen”, vertelde Norris in de paddock.

McLaren zal volgens Norris niet al te veel gaan wijzigen aan de auto op het vooruitzicht van de rest van het weekend. “Het heeft tot nu toe gewerkt, dus we zullen waarschijnlijk een paar kleine dingen aanpassen. Hopelijk hebben we nog iets meer, maar ik weet zeker dat andere teams ook dingen gaan aanpassen. We blijven gefocust en gaan door”, aldus de regerend wereldkampioen.

Lees hier alles over de GP Miami