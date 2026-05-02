Charles Leclerc is niet tevreden met zijn derde plek in de sprintrace van Miami. De Monegask benadrukt dat de upgrades die het team heeft meegenomen hebben geholpen, maar had gehoopt op meer. “Als we morgen alles samenbrengen, dan zou dat ons leven makkelijker maken”, aldus Leclerc.

Charles Leclerc is als derde geëindigd in de sprintrace in Miami achter Lando Norris en Oscar Piastri, maar hij is niet tevreden met deze plaats. “De upgrades hebben goed gewerkt, dankzij het team en daar ben ik tevreden mee. Helaas ben ik niet tevreden met de derde plek. We hoopte op een beetje meer, maar McLaren hebben ook grote updates meegenomen en een grote stap gezet”, vertelt Leclerc in de paddock.

De Ferrari-coureur ziet in dat als ze morgen alles goed doen, dat er dan wellicht wat meer in zit. “We zitten er niet heel ver vanaf denk ik, maar als we morgen alles samenbrengen en misschien hoger kunnen starten, dat zou ons leven een beetje makkelijker maken”, aldus Leclerc.

