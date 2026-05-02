Andrea Kimi Antonelli kwam na een zwaarbevochten strijd met zijn teamgenoot George Russell als vierde over de finishlijn van de sprint in Miami, maar moest deze plek vlak erna alweer inleveren. De jonge coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits, en zag zo hoe diezelfde Russell en Max Verstappen een kostbaar plekje ten opzichte van de Mercedes-coureur stegen. Zelf baalde Kimi Antonelli vooral van zijn slechte start: ‘Ditmaal deed ik alles zoals het moet’.

Een tegenvaller voor Andrea Kimi Antonelli na de sprintrace in Miami: de jonge Italiaan verloor zijn zwaarbevochten vierde plek door een tijdstraf van vijf seconden. De Mercedes-coureur kreeg de tijdstraf voor het overschrijden van track limits tijdens zijn gevecht met teamgenoot George Russell. De Brit erfde zo de vierde plek van Kimi Antonelli, en ook Max Verstappen schoof een plekje op. De coureur ziet zijn teamgenoot zo in het kampioenschap ook dichterbij komen, maar houdt de leiding nog in handen.

Wederom slechte start

Na de verkorte race spreekt de Italiaan niet over de tijdstraf, maar wel over zijn zoveelste slechte racestart van het seizoen. “De start was echter goed vanaf mij gezien”, vertelt Kimi Antonelli tegen Viaplay. “De procedure verliep goed, en ditmaal deed ik alles zoals het moet. Het was daarom jammer dat ik weer een aantal posities verloor. Het is wat het is, en nu gaat de focus op de kwalificatie.”

De Mercedes-coureur ziet de kwalificatie voor het hoofdnummer op zondag positief tegemoet. “De kwalificatie (voor de sprint, red.) ging gisteren ook heel goed, dus ik kijk uit naar de volgende sessie. Hopelijk kunnen we alles goed doen en morgen zo ver mogelijk vooraan het veld starten.”

