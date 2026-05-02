Lando Norris heeft de sprint van Miami gewonnen! De McLaren-coureur was gelijk bij de start weg en gaf vervolgens de leiding in de verkorte race niet meer uit handen. Max Verstappen ging ondertussen het gevecht aan met Lewis Hamilton. De wereldkampioen trok daarbij aan het langste eind en finishte als zesde. Vlak na het einde van de sessie werd echter bekend dat Kimi Antonelli een tijdstraf kreeg van vijf seconden, waardoor de Nederlander een plekje steeg.

Zowel Lando Norris als Oscar Piastri kende een wereldstart, en reden al gauw op de eerste en tweede plaats rond. De grote verliezer daarbij was kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Wederom kende de W17 Mercedes in de handen van de jonge Italiaan een slechte start, en viel hij terug naar plek vier. Max Verstappen kwam ondertussen al gauw Lewis Hamilton tegen op de baan in de strijd om plek zes. De Nederlander was bij de start teruggevallen naar plaats zeven.

Norris begon ondertussen zijn voorsprong vooraan het veld uit te breiden, en lag na zes ronden al twee seconden voor op zijn teamgenoot. Bij Verstappen begonnen de problemen aan de RB22 echter weer op te spelen. “Ik kan niet echt remmen”, klonk het over de boordradio van de wereldkampioen. “Het achteras gaat op en neer”. De Nederlander was wel verantwoordelijk voor de meeste actie tijdens de verkorte race. Rondenlang streed hij met oude rivaal Hamilton op het scherpst van de snede, waarbij de twee ook nog even buiten de baan terechtkwamen. Verstappen gaf de gewonnen plaats terug, maar lag in ronde tien alweer voor de Brit.

Ook de Mercedessen gingen de strijd met elkaar aan, waarbij Kimi Antonelli uiteindelijk aan het langste eind trok. De Italiaan houdt zo de leiding in het kampioenschap in handen. Charles Leclerc was ondertussen aangekomen bij tweede plaats Piastri. Met nog vier ronden te gaan opende de Monegask de aanval op de McLaren-coureur, maar kwam niet meer aan de Australiër voorbij. Ook Verstappen reed nog naar vijfde plaats Russell, maar kwam net tekort om nog een aanval op de Mercedes-coureur te plaatsen. De Nederlander eindigde de sprint op plek zes, maar kon door de tijdstraf van Kimi Antonelli nog een plekje stijgen.

Later vandaag wordt ook de kwalificatie van de GP Miami verreden. Deze start om 22.00 uur Nederlandse tijd.

