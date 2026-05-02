Na de voorjaarsstop is de Formule 1 afgereisd naar Florida voor de GP Miami. Inmiddels is het eerste Amerikaanse Grand Prix-weekend van het seizoen al volop aan de gang. De sprintrace eerder op de zaterdag werd gewonnen door Lando Norris, op de voet gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri en Charles Leclerc. Gaat de McLaren-coureur een volgende slag slaan tijdens de kwalificatie, of pakt toch een andere coureur de felbegeerde pole position?

Q1: Verstappen opent bal, Antonelli snelste tijd

Al gauw nadat het licht aan het einde van de pitstraat op groen gaat, bevindt het merendeel van de coureurs zich al op het circuit. Aan de eerste snelle ronde van Alexander Albon komt al snel een eind; de Williams-coureur schiet meteen van de baan. Max Verstappen opent met een 1:29,099 het bal, en is voorlopig sneller dan Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris en Charles Leclerc.

Oscar Piastri doet tijdens de tweede snelle ronde een eerste aanval op de tijd van Verstappen, maar kan – net als George Russell – niet in de buurt komen. Kimi Antonelli kan dat echter wel, en duikt een ruime vier tienden onder de tijd van de Nederlander. Het werd druk op de baan in de laatste minuut van Q1, maar dat weerhield Leclerc er niet van met zijn SF-26 tussen de Mercedes-coureur en Verstappen in te duiken. Lando Norris en Isack Hadjar maken de top-vijf compleet.

Piastri haalt met hakken over de sloot het tweede deel van de kwalificatie. Voor Gabriel Bortoleto is na zijn diskwalificatie voor de sprint eerder vandaag zijn rampzalige zaterdag compleet. De achterkant van de Audi van de Braziliaan vliegt, in navolging van teamgenoot Nico Hülkenberg eerder, in brand. De coureur blijft ongedeerd, maar de start van Q2 wordt uitgesteld.

Afvallers Q1: Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez, Bortoleto.

Q2: Verstappen zet de toon, Norris blijft steken op P7

Verstappen was tijdens het tweede gedeelte van de kwalificatie als eerste coureur op de baan, met nieuwe banden onder zijn RB22 geschroefd. De beide Ferrari’s doken al snel onder de eerste tijd van de Nederlander in Q2, die niet tevreden was met zijn snelle ronde. Ook Kimi Antonelli en Russell waren meteen sneller, terwijl Norris zijn ronde moest afbreken. De Brit reed vervolgens als enige coureur op de baan zijn snelle ronde, goed genoeg voor de voorlopig negende plaats.

Zodra de McLaren-coureur terugkeerde naar de pitstraat, begonnen de andere coureurs weer het circuit op te druppelen. Kimi Antonelli verbetert zijn eigen snelle tijd naar 1:28,289, terwijl teamgenoot Russell op plek drie blijft hangen. Verstappen duikt vervolgens een ruime tiende onder de tijd van de jonge Italiaan. Leclerc maakt de top-drie voorlopig compleet. Norris kan zijn tijd nog verbeteren, maar blijft steken op P7.

Afvallers Q2: Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon, Albon

Q3: Kimi Antonelli pakt volgende pole position, Verstappen knap tweede

Na een toch tegenvallende Q2 voor de McLaren-coureurs, besloot zowel Piastri als Norris vroeg naar buiten te gaan voor het laatste deel van de kwalificatie. De Australiër reed de eerste snelle tijd, een 1:28,6, maar werd al gauw door zijn teamgenoot van de voorlopige pole position afgeduwd. Vervolgens doken ook Verstappen en Leclerc onder de tijden van de McLaren-coureurs. Het was echter Kimi Antonelli die als eerste in de 1:27’ers dook, en zo een eerste serieuze gooi deed naar de pole position.

Met nog drie minuten op de klok begonnen de coureurs aan de tweede snelle ronde, de laatste kans om de felbegeerde pole position voor de GP Miami te bemachtigen. Verstappen bleef tot op het laatste moment in de garage staan, maar begaf zich met nog twee minuten te gaan ook op het circuit. Van de topteams konden Russell, Piastri, Norris en Leclerc zich niet verbeteren. Verstappen kon dat wel, maar kwam alsnog tekort om Kimi Antonelli van pole position af te houden. De Nederlander start de GP Miami wel vanaf de eerste rij, naast de Mercedes-coureur.

Uitslagen

