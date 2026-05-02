Andrea Kimi Antonelli had niet verwacht om op de zondag in Miami de eerste startrij met Max Verstappen te moeten delen. Hoewel de Italiaan wel zag aankomen dat andere teams dichter bij Mercedes zouden komen na de voorjaarsstop, was de snelle rondetijd van de wereldkampioen een verrassing: ‘Natuurlijk haalt Max alles uit de auto – zo niet meer’.

Andrea Kimi Antonelli moest aan het einde van de kwalificatie in Miami heel even in spanning afwachten. Max Verstappen kwam namelijk ineens wel heel erg dicht bij de snelle tijd van de Italiaan. Nog geen twee tienden was de Mercedes-coureur uiteindelijk toch sneller. Dat de Red Bull-coureur zo dicht in de buurt kon komen van de tijd van de W17 had Kimi Antonelli niet verwacht.

“Om Max hier te zien (op de eerste startrij, red.), als team hadden we dat niet verwacht”, gaf de Mercedes-coureur eerlijk toe in de persconferentie na de kwalificatie. “Ze hebben natuurlijke behoorlijke upgrades aan hun bolides meegenomen, en natuurlijk haalt Max altijd alles uit de auto – zo niet meer. Maar om hem hier te zien, dat is toch een verrassing.”

Worstelingen bij Mercedes

De Mercedes van de Italiaan had daarentegen meer moeite op het Miami International Autodrome. “Bij ons in het team worstelden we dit weekend met de auto dan normaal. Vooral het vinden van balans bleek moeilijk”, legde Kimi Antonelli uit. “Maar we hebben goed werk verricht. Nu gaat de focus op morgen.” De race op de zondag in Miami lijkt voorlopig uit te lopen op een regenrace. De coureurs hebben eerder nog niet onder natte omstandigheden in de 2026-auto’s een Grand Prix gereden, waardoor de Amerikaanse race spannend belooft te worden.

