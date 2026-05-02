Met een brede lach klom Max Verstappen zaterdagavond na een razendknappe kwalificatie uit zijn Red Bull-bolide. Pole position zat er net niet in, maar de viervoudig wereldkampioen van Red Bull dwong wel een plek op de eerste startrij voor de Grand Prix van Miami af. En dat was alweer even geleden. “Verbazingwekkend”, oordeelde teambaas Laurent Mekies over de boordradio.

Verstappen zelf toonde zich ook uitermate tevreden met zijn tweede tijd, achter polesitter en WK-leider Kimi Antonelli. “Ik voelde me eerder niet op mijn gemak in de auto. Het team heeft de afgelopen weken enorm gepusht om de auto te verbeteren en de upgrades werken. Ik voel me meer in controle en kan meer pushen. Al het werk betaalt zich uit. Dit resultaat is wel veel beter dan ik voor dit weekend had verwacht”, aldus Max Verstappen.

‘Gat verder proberen te dichten’

Eerder op de dag was Verstappen al verdienstelijk vijfde geworden in de sprintrace op het semi-stratencircuit van Miami. “We hebben een grote stap in de goede richting gezet. We kunnen weer vechten met de auto voor ons”, stelde hij al na die sessie.

Overigens werd de Grand Prix in Miami nog nooit vanaf pole gewonnen. In combinatie met het vooruitzicht op regen zien de vooruitzichten voor Max Verstappen er goed uit, maar daar wilde hij nog niet op vooruit lopen. Max Verstappen: “Laten we eerst maar eens beginnen met een goede start. Daar heb ik er dit jaar nog niet veel van gehad. Maar het licht aan het einde van de tunnel is in zicht. Vanaf hier kunnen we het gat verder proberen te dichten.”

