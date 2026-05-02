De Formule 1 heeft op vrijdag afscheid genomen van oud-coureur Alex Zanardi. Hij overleed op 59-jarige leeftijd. Voorafgaand aan de sprintrace hield de grid ook nog even een minuut stilte voor de overleden Italiaan, wiens leven vooral in het teken stond van doorzettingsvermogen. ‘Het is niet alleen een enorm verlies voor de autosportwereld, maar ook voor de sport in het algemeen’, reageert ook Max Verstappen.

‘Een enorm verlies’

Ook wereldkampioen Max Verstappen reageerde nog op het overlijden van Alex Zanardi. “Het is natuurlijk een inspirerend verhaal. Na wat hem overkwam tijdens een race in de CART-serie heeft hij zijn leven weer heel goed opgepakt en heeft hij nog steeds prachtige prestaties geleverd in de autosport en ook op de Paralympische Spelen. Ik vind het ongelooflijk hoe hij die knop heeft omgezet en zo’n atleet is geworden. Het is een ongelooflijk verhaal.”

De Red Bull-coureur vervolgt: “En dan is het natuurlijk ongelooflijk triest wat er in 2020 is gebeurd, daarna weet je niet veel meer omdat de familie niet veel prijsgeeft. Het is niet aan ons om zulke dingen te vragen, maar vandaag is het niet alleen een enorm verlies voor de autosportwereld, maar ook gewoon voor de sport in het algemeen.”

