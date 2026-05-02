De autosportwereld heeft afscheid moeten nemen van Alessandro ‘Alex’ Zanardi. De Italiaan is donderdag op 59-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn familie bekend – hij stierf ‘plotseling, maar vredig’. Zanardi was in de jaren negentig een bepalende coureur binnen de autosport, maar bovenal een toonbeeld van doorzettingsvermogen. Nadat hij door een crash in de Amerikaanse CART Series beide benen verloor, bleef hij succesvol in zowel de autosport als het handbiken.

Zanardi maakte in de jaren negentig naam in de Formule 1, waar hij uitkwam voor teams als Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In totaal reed hij 41 Grands Prix, maar zijn grootste successen behaalde hij in de Amerikaanse CART Series, waar hij in 1997 en 1998 kampioen werd met Chip Ganassi Racing. Zijn legendarische inhaalactie op Bryan Herta in de corkscrew van Laguna Seca in 1996 geldt nog altijd als een van de meest iconische momenten uit de autosportgeschiedenis.

Doorzetter

Zijn loopbaan kende echter een dramatische wending in 2001, toen hij tijdens een race op de Lausitzring betrokken raakte bij een zwaar ongeluk waarbij hij beide benen verloor. Waar dit voor velen het einde van een carrière zou betekenen, begon voor Zanardi juist een nieuw hoofdstuk. Na een intensief revalidatietraject keerde hij terug in de autosport, won hij de Italiaanse toerwagentitel en boekte hij successen in het Wereldkampioenschap Toerwagens. Zelfs in 2018 en 2019 verscheen hij nog aan de start van grote evenementen als de DTM en de 24 uur van Daytona.

Daarnaast groeide Zanardi uit tot een icoon in de paralympische sport. In het handbiken behaalde hij vier gouden medailles op de Paralympische Spelen Londen 2012 en de Paralympische Spelen Rio 2016, naast meerdere wereldtitels. In 2020 werd hij echter opnieuw slachtoffer van een ernstig ongeluk, ditmaal tijdens een handbikewedstrijd op de openbare weg, waarbij hij zwaar hoofdletsel opliep. Na een lange medische strijd keerde hij uiteindelijk terug naar huis, maar bleef hij uit de publiciteit.

Alessandro ‘Alex’ Zanardi won een gouden medaille op de Time trial H5 in Rio de Janeiro in 2016 (ANP)

